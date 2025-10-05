URBANISME
La Paeria compra cinc solars al Barri Antic per a habitatge
Per 54.300 euros, unifica finques petites perquè resultin més atractives a les promotores
L’ajuntament, a través de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), ha comprat cinc solars situats en els números 14 de la plaça dels Gramàtics i 3, 7, 9 i 11 del carrer Sant Andreu, a la part alta del carrer Cavallers, per promoure la construcció d’habitatges.
La Paeria defensa que la compra, que es va efectuar per un preu total de 54.300 euros, permet avançar en l’estratègia d’unificar solars petits per aconseguir finques més grans que resultin més atractives per a la promoció de nous habitatges al Centre Històric, “una de les prioritats del govern municipal per revitalitzar el barri”, indica.
220 metres quadrats
Els cinc solars sumen una superfície total de 220 metres quadrats. Estan situats en un sector que forma part de l’anomenada àrea d’innovació social i urbana prevista en el planejament urbà entre els carrers la Suda, Sant Andreu, Cavallers i la plaça dels Gramàtics.
A tot el sector, d’1.263,9 metres quadrats, es preveu edificar fins a 28 habitatges. Molt a prop d’aquest espai, a la plaça del Dipòsit, l’EMAU va comprar fa diverses setmanes tres finques més amb el mateix objectiu.
Així mateix, la Paeria va tancar un tracte amb una promotora social a finals de setembre per a la construcció de 104 pisos assequibles a la ciutat, entre els quals una vintena al solar ubicat entre els números 28 i 38 del carrer Cavallers. Situat davant del Parador, és el resultat de la demolició dels immobles dels números 34, 36 i 38, que es va portar a terme el maig passat.