Detingut de nou l’acusat de violar la seua filla a la plaça de la Llotja de Lleida, ara per trencar l'ordre d'allunyament
Els Mossos d’Esquadra l’han arrestat després que volgués accedir al domicili on resideix la jove
El TSJC explica que cap de les acusacions va sol·licitar presó a la jutgessa, que va decretar llibertat amb mesures cautelars
Els Mossos d’Esquadra han detingut l’acusat de violar la seua filla de 21 anys a la plaça de la Llotja de Lleida diumenge a la matinada, segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar SEGRE. L’home, de 40 anys, va ser arrestat per la Guàrdia Urbana el mateix diumenge a la nit i el jutge el va deixar lliure amb càrrecs ahir, però l’acusat ha trencat l’ordre d’allunyament i ara ha estat arrestat per la policia catalana. Segons els Mossos, el pare volia entrar al domicili on resideix la filla.
Aquest dimarts, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat que, després de prestar declaració, l’home no va ingressar a presó provisional perquè cap de les acusacions ho va sol·licitar a la jutgessa.
Tal com va avançar SEGRE, l’home va ser detingut per la Guàrdia Urbana la matinada de diumenge com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual amb penetració. La policia local va notificar el cas als Mossos d’Esquadra perquè ampliessin la investigació dels fets. Pel que sembla, al lloc també hi havia un nen de 8 anys, fill de l’home i germà de la jove.
L’acusat ja ho hauria fet altres vegades
La jove de 21 anys que suposadament va ser violada pel seu pare diumenge a la matinada a la plaça de la Llotja va explicar a agents de la Guàrdia Urbana que no era la primera vegada que el seu progenitor l’obligava a mantenir relacions. Així ho va assegurar aquest dilluns l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que va posar de manifest que “des de la Paeria condemnem amb tota fermesa aquesta agressió i traslladem el nostre suport i solidaritat a la víctima i al seu entorn. No hi ha lloc per a la violència sexual a la nostra ciutat”.