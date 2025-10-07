ECONOMIA
GRÀFIC | L’índex socioeconòmic dels barris més rics de Lleida ja dobla el dels més desfavorits
El 51,4% de la població jove de la Mariola no té estudis postobligatoris, segons l’Idescat. La renda mitjana per persona a Ciutat Jardí i Vila Montcada duplica la d’aquesta zona i el Centre Històric
L’agrupació censal formada per Ciutat Jardí, Vila Montcada, Raimat i Sucs registra l’índex socioeconòmic més alt (IST) de la ciutat de Lleida, de 120,9 punts, segons l’últim informe de l’Institut d’Estadística de Catalunya elaborat amb dades del 2022. L’estudi estableix un valor de referència mitjà a Catalunya de 100 punts que només se supera a dos zones més de la ciutat: a Camp d’Esports, Joc de la Bola i Xalets-Humbert Torres és de 105,8 punts, i a Cappont de 102,2. La resta de barris oscil·len entre el 96,6 de la Bordeta-Mangraners i el 80,8 de Príncep de Viana i Clot.
Les excepcions són la Mariola (64) i el Centre Històric i Noguerola (66,8), les zones més desfavorides de la ciutat, on l’IST de la seua població es queda a poc més de la meitat del dels barris més rics. La ciutat en global en té 91,5.
Sis indicadors
L’IST és un índex relatiu calculat en funció de sis indicadors. Un és el “percentatge de població de 20 a 34 anys que té com a màxim la primera etapa d’ESO i similar”, que a la Mariola s’eleva fins al 51,4%, segons l’Idescat, i el 42,1% al Barri Antic. Per contra, a Ciutat Jardí només assoleix el 8,3%. Així mateix, el “percentatge de població de 20 o més anys que té a tot estirar estudis de Primària” és del 21,6% a la Mariola i del 18,1% al Barri Antic.
L’economista Ramon Morell explica que aquestes dades es refereixen a “percentatges sintètics elaborats a partir de valors de referència”, per la qual cosa “no significa que més de la meitat de la població de la Mariola no tingui estudis postobligatoris”, matisa.
Un altre indicador és el percentatge de població ocupada. Al capdavant se situa Ciutat Jardí (71,5%), així com la Bordeta i Mangraners (69,5%). D’altra banda, a la cua es troben de nou la Mariola (47,7%) i l’agrupació del Barri Antic i Noguerola (49,5%). A les dos zones hi ha més d’un 23% de treballadors de baixa qualificació (categoria de peons), mentre que a Ciutat Jardí només són el 5,6% i a Cappont, el 9,3%.
Així mateix, es mesura el “percentatge de població de nacionalitat d’un país de renda baixa o mitjana, segons la classificació del 2022 del Banc Mundial”. El Centre Històric lidera el rànquing (37,7%), en segon lloc queda Príncep de Viana-Clot (29,6%) i en tercer, la Mariola (24,3%). Per contra, a Ciutat Jardí només viuen un 3,3% d’estrangers d’aquests països.