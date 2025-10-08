URBANISME
Vidres trencats i taulons sostrets a la passarel·la del Liceu de Lleida: “posa en risc els vianants”
Veïns critiquen que el deteriorament posa en risc la seguretat dels vianants. El consistori preveu una renovació integral
Taulons de fusta sostrets i claus sobresortint del terra a les zones dels bancs i vidres trencats a les baranes. Aquest és l’aspecte que presentava ahir la passarel·la del Liceu Escolar de Lleida i que ha posat en alerta els veïns de Cappont, que critiquen que aquesta degradació fa perillar la integritat dels milers de vianants que la creuen cada dia. De fet, l’associació de veïns Arrels de Cappont va expressar ahir públicament la seua “inquietud davant del gran deteriorament de la passarel·la”.
Malgrat que la Paeria va anunciar que preveu dur a terme una renovació integral, considera que “no es pot continuar posant en risc els vianants”. Aquestes crítiques no són aïllades, ja que tant aquesta entitat com l’associació de veïns de Cappont han denunciat diverses vegades la falta de manteniment de les tres passarel·les que connecten el barri amb el centre de la ciutat: la del Liceu Escolar, la dels Maristes i la dels Camps Elisis.
La Paeria va informar a l’agost que en els propers mesos escometrà una renovació de la passarel·la del Liceu substituint els seus taulons, bancs i il·luminació. També plantarà arbres al costat de la plaça Blas Infante i estudia com donar ombra a tot el viaducte.