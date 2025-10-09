UNIVERSITAT
Balsells presenta el seu equip per ser la primera rectora de la UdL, per ara sense rival
Presentació de candidatures del 20 al 24 d’aquest mes i eleccions telemàtiques el 12 i 13 de novembre
El consell de govern de la Universitat de Lleida (UdL) va aprovar ahir el calendari de les eleccions per rellevar Jaume Puy al capdavant del rectorat, que se celebraran de forma telemàtica des de les 9.00 hores del dia 12 de novembre fins a les 12.00 del 13.
El termini de presentació de candidatures és del 20 al 24 d’aquest mes, però Maria Àngels Balsells, catedràtica de Pedagogia i actual directora de l’Escola de Doctorat, va fer públic ahir mateix l’equip amb què es presentarà als comicis, en els quals de moment no té rival.
D’aquesta manera, tot apunta que es convertirà en la primera rectora de la UdL per als propers sis anys.
Balsells programa un govern amb quatre àrees i onze vicerectorats. A l’àrea de Governança, presenta César Cierco com a secretari general; Damià Vericat com a vicerector de Governança i PTGAS (personal); Mariona Farré com a responsable de Campus Sostenibles; Cristian Solé, en Internacionalització; i Grau Baquero com a coordinador de Campus d’Igualada i el Pirineu. En la de Docència i Ensenyaments, inclou Mariona Jové com a vicerectora d’Estratègia i Planificació Docent; Manel Ibáñez de Docència, i Marc Salat d’Ordenació Acadèmica. En la d’Investigació i Transferència, Eva Martín com a vicerectora de Transferència i Territori i Jordi Voltas, d’Investigació. En la de Vida Universitària, Societat i Cultura, Núria Camps com a vicerectora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, Núria Casado de Cultura i Lluís Coll d’Estudiantat i Vida Universitària. L’aspirant a rectora va afirmar que els seus objectius són “transformar la UdL en una universitat de referència per a qualsevol moment al llarg de la vida, no només per formar joves en grau, màster i doctorat”, així com “enfortir el seu arrelament al territori i el seu abast internacional”.
Va destacar la seua aposta “per generar i transmetre coneixement des de la ciència i la cultura, una UdL moderna, competitiva, ambiciosa, flexible i que vetlli de forma molt particular per cuidar els seus treballadors i els estudiants per aconseguir un sentiment de pertinença i una imatge forta i molt cohesionada”.