Com queda el rebut de la brossa amb la proposta de l'ajuntament de Lleida: pujada d'entre el 8,52% i el 54%
El PP ho veu un “càstig” a la ciutadania; ERC i Vox, un “engany”; i el Comú es mostra “preocupat”. Junts elogia el canvi de còmput per metres quadrats
Els grups de l’oposició a la Paeria critiquen que el govern de la Paeria tregui pit de la rebaixa de l’increment previst en la taxa de recollida d’escombraries del 2026 quan, en realitat, s’augmenta la pressió fiscal als ciutadans.
El cap de l’oposició, Xavi Palau (PP), destaca que “per molt que ho vulguin vestir, tornen a pujar la taxa de les escombraries, quan la ciutat no està ni més neta ni més ordenada, sinó el contrari”. “Es castiga de nou els ciutadans. Demanem que a més impostos i taxes, més i millors serveis, i analitzarem en profunditat la resta de proposta d’ordenances fiscals”, assenyala. A més de la pujada de les escombraries, el govern planteja la congelació d’impostos municipals, la rebaixa del 2,5% del de circulació i l’increment del 2,75% de les taxes.
Comparativa de la taxa en habitatges de la ciutat aquest any prevista per al 2026
La portaveu d’ERC, Jordina Freixanet, creu que el govern “juga a despistar i tracta els ciutadans d’analfabets”. “Fan nyaps, utilitzen sistemes per falsejar i enganyar. Té una política fiscal sense nord, sense rumb i va a cops d’efecte pensant que tothom és ignorant”, subratlla. A més, detalla que “la pujada real i en conjunt d’una família formada per una parella amb un fill, un vehicle i un pis en propietat passarà a pagar més pels mateixos serveis, un mínim de 24 euros més que l’any passat”, va detallar.
Per la seua banda, Violant Cervera, portaveu de Junts, diu que, a falta d’estudiar les ordenances en profunditat, valoren positivament “haver canviat la regulació dels metres quadrats (en la taxa d’escombraries), que ja era l’acord per al 2025”, i també que els habitants de l’Horta paguin la zona blava a preu de residents perquè “tenen una manca de serveis que no tenen la resta de ciutadans i la seua despesa en zona blava és molt elevada”.
Per la seua part, Gloria Rico, de Vox, qualifica la proposta del govern d’“un engany i una estafa” perquè “ven com una rebaixa el que en realitat és una pujada encoberta”. “Aquestes ordenances confirmen que opta per una fiscalitat abusiva i injusta que asfixia famílies, autònoms i empreses, mentre destina recursos a propaganda i duplicitats ideològiques”, remarca.
Al seu torn, Laura Bergés, del Comú, afirma que els “preocupa que la taxa d’escombraries experimenti un augment d’entre el 21 i el 50 per cent” i creu que “hauria de ser compensat amb una reducció de l’IBI”. “Suposa un augment injust de la pressió fiscal sobre la ciutadania”, incideix.