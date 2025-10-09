SEGRE

Ferit per arma blanca en ser assaltat al carrer Hostal de la Bordeta de Lleida

Va patir un tall en un braç i una ferida al cap en intentar que no li robessin el patinet i li van acabar sostraient el mòbil

El carrer Hostal de la Bordeta de Lleida a prop de les piscines municipals.

El carrer Hostal de la Bordeta de Lleida a prop de les piscines municipals.Google Maps

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Un home va resultar ferit per arma blanca a les 19.00 hores de la tarda d’aquest dimecres quan va ser assaltat per un individu al carrer Hostal de la Bordeta de Lleida, segons van informar els Mossos d’Esquadra. 

Pel que sembla, van sostreure el mòbil a la víctima, que va patir un tall en un braç i una ferida al cap, i va haver de ser atès en un centre mèdic. Inicialment, l’assaltant va intentar prendre-li el patinet però va aconseguir evitar-ho. Llavors, el lladre va treure una arma blanca, el va atacar i li va robar el mòbil. No consten detinguts.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking