Ferit per arma blanca en ser assaltat al carrer Hostal de la Bordeta de Lleida
Va patir un tall en un braç i una ferida al cap en intentar que no li robessin el patinet i li van acabar sostraient el mòbil
Un home va resultar ferit per arma blanca a les 19.00 hores de la tarda d’aquest dimecres quan va ser assaltat per un individu al carrer Hostal de la Bordeta de Lleida, segons van informar els Mossos d’Esquadra.
Pel que sembla, van sostreure el mòbil a la víctima, que va patir un tall en un braç i una ferida al cap, i va haver de ser atès en un centre mèdic. Inicialment, l’assaltant va intentar prendre-li el patinet però va aconseguir evitar-ho. Llavors, el lladre va treure una arma blanca, el va atacar i li va robar el mòbil. No consten detinguts.