EQUIPAMENTS
Queixes per excrements d’aus al cementiri
Persones que estan acudint aquests dies al cementiri municipal per arreglar els nínxols dels seus éssers estimats, per la proximitat de la festivitat de Tots Sants, denuncien que algunes zones estan atapeïdes d’excrements d’aus. Com es pot apreciar a la imatge, els excrements embruten tant les lleixes de les tombes com el terra de davant.
De fet, es poden observar coloms a la part superior de les edificacions de nínxols i fins i tot estan a sobre d’elements punxants que haurien de servir per dissuadir-ne la presència.
Les queixes per excrements de tudons que embruten la via pública i els vehicles aparcats són generals en diverses zones de la ciutat i per això la Paeria va iniciar al juny una prova pilot a Doctora Castells utilitzant una àguila. Assegura que per ara ha aconseguit reduir-ne la presència en un 48%.