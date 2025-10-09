URBANISME
Substitueixen els llistons trencats de la passarel·la
Operaris de la brigada d’obres de la Paeria van reparar ahir els desperfectes als llistons de fusta del paviment de la passarel·la del Liceu Escolar. Com va publicar SEGRE, n’hi havia alguns que havien estat sostrets, fet que podia comportar risc de caigudes. Va substituir cinc llistons afectats i va millorar la subjecció dels altres. D’altra banda, ja està llesta la reparació del tram enjardinat de Riu Ebre afectat per una fuga d’aigua.