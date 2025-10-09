SEGRE
Substitueixen els llistons trencats de la passarel·la

Operaris treballant en la substitució de llistons trencats a la passarel·la del Liceu Escolar. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

REDACCIÓ

Operaris de la brigada d’obres de la Paeria van reparar ahir els desperfectes als llistons de fusta del paviment de la passarel·la del Liceu Escolar. Com va publicar SEGRE, n’hi havia alguns que havien estat sostrets, fet que podia comportar risc de caigudes. Va substituir cinc llistons afectats i va millorar la subjecció dels altres. D’altra banda, ja està llesta la reparació del tram enjardinat de Riu Ebre afectat per una fuga d’aigua.

