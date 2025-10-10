Fiscalia demana a l’Audiència de Lleida que l’acusat de violar la seua filla sigui empresonat
Argumenta el risc de reincidència i de fuga
La Fiscalia va presentar aquest dijous un recurs en el qual sol·licita l’ingrés en presó provisional comunicada i sense fiança per al veí de Lleida de 40 anys acusat de violar la seua filla, de 21, a la plaça de la Llotja, com va avançar SEGRE dilluns. El Ministeri Públic ha presentat recursos d’apel·lació contra la interlocutòria de posada en llibertat amb càrrecs i contra la suspensió de la condemna de quatre mesos de presó per trencar l’ordre d’allunyament dictats per la magistrada del jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida dilluns i dimecres, respectivament.
Els dos recursos s’han presentat davant del jutjat i ara haurà de ser l’Audiència de Lleida qui els resolgui per ratificar o modificar les decisions de la jutge. Entre els arguments en què fonamenta el seu recurs, la Fiscalia afirma que hi ha risc de reiteració delictiva i de fuga –l’home portaria al voltant d’un any a l’Estat– i també que pugui coaccionar la denunciant –la qual cosa podria derivar en una destrucció de prova–, segons van informar fonts solvents.
D’aquesta forma, basa part de l’argumentació en el fet que l’in· dividu va trencar en menys de 24 hores les mesures cautelars –l’ordre d’allunyament de 200 metres i la prohibició de comu· nicar-se amb la víctima– que havia dictat el jutjat dilluns al passar a disposició judicial com a presumpte autor d’un delicte d’agressió sexual amb penetració. Cap de les parts, ni Fiscalia, ni acusació particular, no va de· manar llavors l’ingrés preventiu a la presó, com va informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El jutjat li va imposar la pro· hibició d’atansar-se a la víctima a menys de 200 metres. Tanma· teix, en menys de 24 hores el sospitós va incomplir aques· ta ordre i va ser arrestat pels Mossos quan volia accedir al domicili familiar. Dimecres va tornar a passar a disposició i va quedar lliure malgrat ser con· demnat pel trencament (vegeu el desglossament).
Suspesa la pena de presó per trencar l’allunyament
L’investigat va acceptar dimecres en un judici ràpid pel trencament una pena de quatre mesos de presó que, tanmateix, va quedar suspesa per un període de dos anys sempre que no torni a delin· quir, segons va informar el TSJC. La Fiscalia es va oposar a la suspensió i l’ha recorregut. En el supòsit que l’home incomplís de nou alguna de les mesures o cometés un delicte relacionat amb la causa, el jutjat deixaria sense efec· te la suspensió i el sospitós seria empresonat per complir els quatre mesos de presó. D’altra banda, la seua dona el va denunciar dimarts davant dels Mossos per suposats maltracta· ments habituals. S’haurien produït al seu país d’origen, s’han obert dili· gències i els Mossos tenien previst remetre la denúncia als jutjats.