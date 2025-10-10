L'assassí confés del seu gendre a Lleida passarà finalment dissabte a disposició judicial
Segons sembla l'home, de 78 anys, ja no tenia relació amb la seua filla ni amb la víctima i els investigadors consideren que la seua actitud confirma una planificació prèvia del crim
L'assassí confés del seu gendre mosso d'esquadra a Lleida passarà finalment dissabte a disposició judicial, segons fonts pròximes al cas citades per l'ACN i que ha pogut confirmar SEGRE. Els fets es van produir dimecres a la tarda quan l'home, de 78 anys, va disparar almenys quatre trets al seu gendre, de 47 anys, al carrer Doctora Castells del barri de Cappont. Tot seguit l'agressor va guardar l'arma en una bossa, va cobrir el cos amb un llençol, va trucar al 112 i es va entregar als agents que es van desplaçar al lloc dels fets. Aquest dijous es va acollir al seu dret a no declarar a la comissaria dels Mossos. Al matí també va presenciar l'escorcoll del seu domicili, situat al mateix barri on van succeir els fets. La causa continua sota secret d'actuacions.
Aquest divendres els investigadors de la policia catalana continuen les indagacions sobre el crim i, entre altres qüestions, recopilen imatges de càmeres que haurien enregistrat els fets. El crim es va produir pels volts de les 15.20 de dimecres, a plena de llum del dia i al davant de diversos ciutadans que es trobaven a la zona.
Segons fonts pròximes al cas, la motivació del crim haurien estat unes desavinences familiars. Segons sembla, l'home no tenia relació amb la seva filla ni amb el seu gendre, i es queixava que li havien prohibit veure les dues netes. Els investigadors consideren que la seva actitud confirma una planificació prèvia del crim.
El detingut passarà a disposició judicial aquest dissabte i el jutge haurà de decidir si acorda o no el seu ingrés provisional a presó. Aquest serà el moment en què les parts personades en la causa podran sol·licitar l'elaboració d'informes mèdics a l'home per confirmar si té o no algun trastorn psiquiàtric.