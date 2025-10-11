TRIBUNALS
Fiscalia demana presó per a l’acusat de violar la seua filla a Lleida per maltractament a la parella
Ja ha presentat tres recursos davant de l’Audiència de Lleida a l’apreciar risc de reincidència i fuga
La Fiscalia ha presentat un altre recurs davant de l’Audiència de Lleida per sol·licitar l’ingrés a la presó de l’acusat de violar la seua filla de 21 anys a Pardinyes per la denúncia presentada per la seua parella per maltractament. Fonts judicials van assenyalar ahir que la fiscal va sol·licitar presó per aquests fets, però que la mesura va ser denegada, per la qual cosa ha presentat un recurs d’apel·lació. Així mateix, els maltractaments no només haurien tingut lloc al seu país d’origen, sinó també aquí.
D’aquesta forma, el Ministeri Públic ha presentat tres recursos d’apel·lació davant de l’Audiència en aquest cas. Com va avançar ahir SEGRE, ha demanat al tribunal que revoqui la decisió del Jutjat de Violència sobre la Dona de Lleida de deixar en llibertat amb càrrecs l’acusat de violar la seua filla diumenge a la matinada i sol·licita el seu ingrés en presó provisional sense fiança. També ha recorregut la suspensió de la pena de 4 mesos de presó acordada dimecres per la jutge per trencament de l’ordre d’allunyament i de comunicació amb la víctima i que va adoptar amb la condició que no tornés a delinquir en dos anys.
En els seus recursos d’apel·lació, la Fiscalia al·lega que hi ha risc de fugida de l’acusat, de reiteració delictiva i d’un possible accés a la jove, al conviure al mateix domicili. En un primer moment, cap de les parts no van demanar dilluns l’ingrés a la presó al considerar, segons fonts judicials, que no es va apreciar risc de fuga i que l’ordre d’allunyament reduïa el risc de reiteració delictiva. Tanmateix, al ser arrestat de nou només 24 hores després per trencar l’ordre d’allunyament, el Ministeri Públic va sol·licitar l’ingrés a la presó, que va ser denegat per la jutge, i també es va oposar a la suspensió acordada per la jutge del compliment de la pena de privació de llibertat en un judici ràpid per aquest delicte. Ara, haurà de ser l’Audiència qui es pronunciï.
D’altra banda, la Fiscalia de Catalunya ha sol·licitat un informe al fiscal en cap de Lleida perquè argumenti per què no es va sol·licitar l’ingrés a la presó de l’acusat després de la detenció de dissabte a la matinada, segons va publicar El País. D’altra banda, Feministes de Catalunya ha convocat una concentració el pròxim 14 d’octubre a la plaça Sant Joan per mostrar el seu rebuig de la violació ocorreguda a Lleida i contra les decisions judicials.