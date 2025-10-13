SEGRE

Dos homes llancen pedres contra desenes de persones al Centre Històric de Lleida

També van colpejar vehicles i van acabar sent detinguts per la Guàrdia Urbana

Un dispositiu policial anterior, en aquest cas dels Mossos d'Esquadra, al carrer Boters de Lleida.

La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar aquest diumenge a la tarda dos homes, de 37 i 31 anys, per llançar pedres contra desenes de persones i colpejar vehicles al Centre Històric. Els incidents van tenir lloc als carrers Boters, Galera i Veguer de Carcassona. Diverses patrulles van haver de desplaçar-se fins al lloc. Finalment, no hi va haver ferits. Estan acusats de desordres públics i temptativa de lesions.

Detinguts a Lleida per intentar fer fora els inquilins per la força

D'altra banda, els Mossos d’Esquadra van detenir aquest diumenge tres homes, de 39, 41 i 49 anys, acusats d’intentar fer fora per la força els seus inquilins en un pis del carrer la Palma de Lleida. Els fets van tenir lloc a les 13.10 hores, quan es va rebre un avís que s’havia produït una baralla en un immoble. Fins al lloc es van traslladar patrulles de l’ARRO i Seguretat Ciutadana de la policia catalana.

A l’interior de l’habitatge hi havia tres persones que, segons van explicar els agents, estaven dormint quan tres individus, propietaris del pis, van irrompre a l’interior i van començar a agredir-los perquè se n’anessin. Fonts policials van assenyalar que, segons van denunciar, un d’ells va agafar un ganivet de la cuina i els va amenaçar.

Les víctimes van assenyalar que feia sis mesos que vivien al pis i que tenien un contracte de lloguer, però que els propietaris volien llogar-lo a altres persones i que pretenien que marxessin. Com que no van voler, els van agredir. Una d’elles va haver de ser atesa per una ambulància del SEM amb una contusió a la cama i una lesió a la boca. Finalment, els agents van arrestar tres persones. Dos d’elles estan acusades de violació de domicili i coaccions i una tercera, a més, per un delicte d’amenaces. Els agents van trobar el ganivet a sobre d’una caixa de comptadors de l’immoble.

