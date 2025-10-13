Dos homes llancen pedres contra desenes de persones al Centre Històric de Lleida
També van colpejar vehicles i van acabar sent detinguts per la Guàrdia Urbana
La Guàrdia Urbana de Lleida va arrestar aquest diumenge a la tarda dos homes, de 37 i 31 anys, per llançar pedres contra desenes de persones i colpejar vehicles al Centre Històric. Els incidents van tenir lloc als carrers Boters, Galera i Veguer de Carcassona. Diverses patrulles van haver de desplaçar-se fins al lloc. Finalment, no hi va haver ferits. Estan acusats de desordres públics i temptativa de lesions.
Detinguts a Lleida per intentar fer fora els inquilins per la força
D'altra banda, els Mossos d’Esquadra van detenir aquest diumenge tres homes, de 39, 41 i 49 anys, acusats d’intentar fer fora per la força els seus inquilins en un pis del carrer la Palma de Lleida. Els fets van tenir lloc a les 13.10 hores, quan es va rebre un avís que s’havia produït una baralla en un immoble. Fins al lloc es van traslladar patrulles de l’ARRO i Seguretat Ciutadana de la policia catalana.
A l’interior de l’habitatge hi havia tres persones que, segons van explicar els agents, estaven dormint quan tres individus, propietaris del pis, van irrompre a l’interior i van començar a agredir-los perquè se n’anessin. Fonts policials van assenyalar que, segons van denunciar, un d’ells va agafar un ganivet de la cuina i els va amenaçar.
Les víctimes van assenyalar que feia sis mesos que vivien al pis i que tenien un contracte de lloguer, però que els propietaris volien llogar-lo a altres persones i que pretenien que marxessin. Com que no van voler, els van agredir. Una d’elles va haver de ser atesa per una ambulància del SEM amb una contusió a la cama i una lesió a la boca. Finalment, els agents van arrestar tres persones. Dos d’elles estan acusades de violació de domicili i coaccions i una tercera, a més, per un delicte d’amenaces. Els agents van trobar el ganivet a sobre d’una caixa de comptadors de l’immoble.