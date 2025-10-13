Urbanisme
La Paeria de Lleida presenta un pla de 60 milions per a la "transformació integral" del Centre Històric
Inclou la promoció de gairebé 400 nous habitatges i les restauracions del convent de Santa Teresa, les termes de Cardenal Remolins, el Mercat del Pla o la plaça del Dipòsit
També hi haurà ajuts per a rehabilitacions energètiques i un equip d’acció social per al suport a col·lectius vulnerables
La Paeria de Lleida ha presentat avui un ambiciós pla per a la "transformació integral" del Centre Històric de la ciutat que preveu actuacions durant els propers 7 anys valorades en 60 milions d’euros, dels quals espera aconseguir-ne 25 a través del Pla de Barris de la Generalitat.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, ha assenyalat com a primera prioritat la col·laboració publico-privada per promoure la construcció de fins 387 nous habitatges socials al barri i rehabilitar més de 400, que "ja està en marxa i aviat veurem les primeres grues", ha assegurat. Així mateix, es restaurarà el convent de Santa Teresa per convertir-lo en "epicentre de l’ecosistema creatiu i espai residencial cultural" i s’enderrocarà l’antic mercat per crear un espai verd.
També es preveu la construcció d’un edifici a sobre de les antigues termes de Cardenal Remolins perquè siguin visitables, així com la rehabilitació del Mercat del Pla perquè 20 cooperatives puguin dur a terme unes 70 activitats a l’any. Entre altres accions, l’ajuntament vol convertir la plaça del Dipòsit en la "nova plaça Major del barri", amb 38 nous habitatges al voltant i l’endreçament de l’edifici que allotja el Dipòsit del Pla.
El pla també inclou ajuts per millorar l’aïllament energètic i l’accessibilitat dels habitatges, amb una partida de 942 mil euros, així com la "renovació de tot el paviment del carrer Cavallers per evitar relliscades", ha explicat la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias. En aquesta via també es plantaran arbres i es renovarà l’enllumenat i les xarxes de canonades, amb un pressupost de 840 mil euros. També es proposa la renovació urbanística dels carrers Tallada, Múrcia i Caldereries, entre altres intervencions.
El segon tinent d’alcalde, Carlos Enjuanes, ha incidit en la transformació en termes socials del Barri Antic per "reconstruir vincles i generessis oportunitats en matèria de convivència, cultura o comerç". En aquest sentit, ha detallat que es crearà un equip de "dinamització comunitària" dotat amb 1,6 milions per al "suport a col·lectius vulnerables, prevenció de l’exclusió social, promoció de la convivència, activació econòmica i cultural, així com la resolució de conflictes."
Larrosa ha afirmat que el projecte suposa la "transformació més gran en la ciutat de Lleida en tota la seua etapa democràtica" i ha destacat el seu triple vessant: la transformació física, en eficiència energètica i social del barri. Així mateix, el regidor Roberto Pino ha explicat que les propostes sorgeixen d'un procés participatiu en el qual han participat 229 persones.
