Així canviarà la plaça del Dipòsit de Lleida: "serà la nova plaça Major del barri"
El projecte forma part d'un pla de 60 milions d'euros per revitalitzar el Centre Històric de Lleida amb 387 nous habitatges i la rehabilitació d'espais emblemàtics
L'Ajuntament de Lleida ha presentat un ambiciós pla per convertir la plaça del Dipòsit en l'autèntic cor del barri, amb la construcció de 38 nous habitatges al seu voltant i la rehabilitació de l'edifici que acull el Dipòsit del Pla. Aquest projecte destinarà 600.000 euros entre 2026 i 2027 per a les obres de l'anomenada Casa de l'Aigua, formant part d'una estratègia més àmplia per a la transformació integral del Centre Històric lleidatà.
La iniciativa, presentada ahir per la Paeria, contempla actuacions valorades en 60 milions d'euros fins al 2032, dels quals s'espera obtenir 25 milions a través del Pla de Barris de la Generalitat, candidatura que es presentarà demà. L'alcalde Fèlix Larrosa ha subratllat que la prioritat principal és impulsar la col·laboració amb operadors privats per construir gairebé 400 nous habitatges i rehabilitar-ne més de 400, assegurant que el procés "ja està en marxa i aviat veurem les primeres grues", i sobre la plaça del Dipòsit, ha assegurat que serà "la nova plaça Major del barri".
Recuperació d'espais emblemàtics del Centre Històric
El pla inclou la restauració de l'antic convent de Santa Teresa, que es transformarà en "epicentre de l'ecosistema creatiu i espai residencial cultural", amb un pressupost estimat de 7 milions d'euros i obres previstes entre 2028 i 2030. També s'enderrocarà l'antic mercat per crear una nova zona verda, i es construirà un edifici sobre les antigues termes romanes de Cardenal Remolins, amb una inversió de 6,1 milions, perquè siguin visitables i alhora generin activitat econòmica.
Rehabilitació del Mercat del Pla i millores urbanístiques
Un altre punt destacat és la rehabilitació del Mercat del Pla, que es preveu completar durant el 2026 amb una partida de 647.000 euros, per acollir 20 cooperatives amb una cinquantena de llocs de treball que desenvoluparan unes 70 activitats anuals. El projecte també inclou ajuts per a la millora energètica dels habitatges amb 1,3 milions d'euros, i actuacions urbanístiques significatives com la renovació del paviment del carrer Cavallers "per evitar relliscades", segons ha explicat la primera tinenta d'alcalde, Begoña Iglesias.
Les millores al carrer Cavallers contemplen la plantació d'arbres i la renovació de l'enllumenat i les xarxes de canonades, amb un pressupost de 840.000 euros. A més, s'invertiran 480.000 euros en la millora urbanística dels carrers Tallada, Múrcia i Caldereries, completant així una intervenció integral que busca revitalitzar un dels barris històrics més emblemàtics de la ciutat de Lleida.