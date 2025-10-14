Detingut un jove de 23 anys per agredir un altra persona al carrer Doctora Castells de Lleida
La víctima va ser evacuada a l'hospital Arnau de Vilanova
La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dilluns a la nit al carrer Doctora Castells un jove de 23 anys acusat d'agredir una altra persona. La víctima, que va patir diverses ferides, va ser evacuada pel SEM a l'hospital Arnau de Vilanova.
Agressor i víctima haurien tingut una discussió, durant la qual l'arrestat, a més, va provocar danys en una botiga d'alimentació situada al número 25 del carrer.