TRIBUNALS
El judici per la partida de cocaïna més important a Lleida es farà a Madrid
La droga procedia de Panamà i la causa acabarà a l’Audiència Nacional
La Guàrdia Civil de Lleida, sota la tutela del jutjat d’Instrucció 3 de la ciutat, va donar el gener passat per desarticulada una de les organitzacions criminals més grans dedicades al tràfic internacional de cocaïna a Espanya i la més important amb base a Catalunya. Es tracta del cas Miltruck-Frenchi, que es va saldar amb 25 detinguts, la investigació de vuit persones més i la confiscació de 7.250 quilos de cocaïna i més de sis milions d’euros, a més d’armes de guerra, articles de luxe i vehicles d’alta gamma. Teòricament la causa s’hauria de jutjar a l’Audiència de Lleida però podria acabar assumint-la l’Audiència Nacional, ja que es tracta d’un cas de narcotràfic internacional, segons expliquen fonts judicials a aquest diari. De fet, 4.100 dels 7.250 quilos de cocaïna van ser confiscats a Panamà i la resta, a l’Estat.
Val a recordar que la investigació del cas es va iniciar el gener del 2022 amb la intervenció en una nau del polígon El Segre de 620 quilos de cocaïna ocults a l’interior del rotor d’un generador elèctric procedent de Panamà que tenia per destinació una societat l’administrador de la qual era un empresari lleidatà. Aquesta ha estat la partida més gran trobada a la demarcació (valorada en 22 milions d’euros), com va avançar SEGRE. Va ser llavors quan la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la comandància de Lleida va anar estirant del fil en un macrooperatiu que s’ha desenvolupat en diferents fases i que es va allargar tres anys. En total, hi va haver una trentena d’escorcolls a Barcelona, Madrid, València, Màlaga i Cadis i molts dels arrestats han ingressat a la presó Ponent.
Des del port de Barcelona
El grup operava principalment des del port de Barcelona i fins i tot podria estar relacionat amb l’assassinat d’un estibador d’aquest port el novembre de l’any passat quan li van disparar de dos trets al clatell.
La jutge del jutjat d’Instrucció 3 de Lleida ha imputat cinc persones per conspiració en l’assassinat, entre els quals el líder, conegut com Lucky, veí del Prat de Llobregat. També van decomissar 48 armes de foc i prop de 30 vehicles –valorats en dos milions–, la majoria d’alta gamma com dos Lamborghini i un McLaren, que són custodiats a la comandància de la Guàrdia Civil de Lleida.