L'espai exterior de la Panera es transformarà: d'una pista esportiva, a una zona verda
El projecte forma part del pla de transformació del Centre Històric de Lleida amb un corredor verd fins a Ronda de Sant Martí i una inversió de 800.000 euros
L'Ajuntament de Lleida ha anunciat que l'actual pista esportiva de la Panera es convertirà en una zona verda que connectarà amb la Ronda de Sant Martí. Aquest projecte, amb un pressupost estimat de 800.000 euros, s'executarà entre els anys 2026 i 2027, i forma part d'un ambiciós pla de transformació integral del Centre Històric que va ser presentat ahir per la Paeria.
El pla de transformació del barri antic contempla inversions per valor de 60 milions d'euros que es desenvoluparan durant els propers set anys. L'Ajuntament espera obtenir 25 milions a través del Pla de Barris de la Generalitat, al qual presentarà la candidatura demà. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat com a prioritat la col·laboració amb el sector privat per construir 387 nous habitatges i rehabilitar més de 400, un procés que, segons ha afirmat, "ja està en marxa i aviat veurem les primeres grues".
Transformació de la Panera i el seu entorn
El projecte de la Panera no només contempla la transformació de l'espai exterior, sinó que crearà un corredor verd cap a la Ronda de Sant Martí. Aquestes obres es realitzaran en paral·lel a la creació d'un bosc urbà al solar de l'antiga comissaria de Sant Martí, amb un pressupost addicional de 650.000 euros, reforçant així l'aposta municipal per augmentar les zones verdes al centre de la ciutat.
Altres actuacions destacades al Centre Històric
Entre les actuacions més rellevants del pla destaca la restauració de l'antic convent de Santa Teresa, que es convertirà en "epicentre de l'ecosistema creatiu i espai residencial cultural". També s'enderrocarà l'antic mercat per crear-hi un nou espai verd, amb un pressupost estimat de 7 milions d'euros i obres previstes entre 2028 i 2030.
El pla també inclou la construcció d'un edifici sobre les termes romanes de Cardenal Remolins per fer-les visitables, amb una planta superior destinada a activitat econòmica. Aquesta actuació, amb un cost estimat de 6,1 milions d'euros, es realitzarà entre 2028 i 2029.
Rehabilitació d'espais emblemàtics
El Mercat del Pla serà rehabilitat durant l'any vinent amb una inversió de 647.000 euros per acollir 20 cooperatives que generaran una cinquantena de llocs de treball. A més, la plaça del Dipòsit es convertirà en la "nova plaça Major del barri", amb 38 nous habitatges al seu voltant i la reorganització de l'edifici del Dipòsit del Pla, conegut com la Casa de l'Aigua, amb una inversió de 600.000 euros entre 2026 i 2027.
El pla també contempla ajuts per a la millora energètica i d'accessibilitat dels habitatges, amb partides d'1,3 milions d'euros. La primera tinenta d'alcalde, Begoña Iglesias, ha destacat que es renovarà tot el paviment del carrer Cavallers "per evitar relliscades", es plantaran arbres i es renovarà l'enllumenat i les xarxes de canonades, amb un pressupost de 840.000 euros. Finalment, es milloraran urbanísticament els carrers Tallada, Múrcia i Caldereries, amb una inversió conjunta de 480.000 euros.