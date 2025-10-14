Llibertat i ordre d’allunyament per als dos joves acusats d’apallissar-ne un altre
Els jutjats de guàrdia i de Menors van decretar la posada en llibertat amb càrrecs per als dos joves, un d’ells menor, acusats de clavar una brutal pallissa a un altre jove dissabte a la matinada als afores d’una discoteca. A tots dos se’ls ha aplicat la mesura cautelar de prohibició d’aproximació i de comunicació amb la víctima, segons van informar fonts judicials.
Val a recordar que la Guàrdia Urbana els va arrestar per un delicte d’homicidi en grau de temptativa però finalment les causes contra els dos joves es tramiten com a delicte de lesions. La víctima va patir un traumatisme cranial i va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova amb pronòstic reservat.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 5.30 hores de dissabte a la discoteca Biloba, al carrer Ivars d’Urgell, quan es va produir una baralla amb almenys set implicats que va acabar a l’exterior. Pel que sembla, els agressors van colpejar i van trepitjar en repetides ocasions la víctima, que va caure a terra, on el van continuar atacant. Els vigilants de seguretat del local de lleure nocturn van aconseguir retenir els dos principals agressors, segons va informar la Guàrdia Urbana.
Fins al lloc van acudir diverses patrulles de la Policia Local, que es van entrevistar amb els vigilants, que els van explicar que els dos joves que tenien retinguts havien agredit brutalment la víctima, que presentava una gran ferida al cap i va ser atès per sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
El jove va patir un traumatisme cranioencefàlic i va ser evacuat en ambulància a l’Arnau de Vilanova amb pronòstic reservat.