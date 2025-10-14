La nova Escola Cervantes serà la casa de la llengua catalana a Lleida
La Paeria hi té pensat traslladar el Centre de Normalització Lingüística cap al 2029
L'antiga Escola Cervantes es convertirà en la casa de la llengua catalana a Lleida amb el trasllat del Centre de Normalització Lingüística a aquest emblemàtic edifici. Segons ha anunciat l'Ajuntament de Lleida, la rehabilitació comptarà amb un pressupost aproximat de 2,5 milions d'euros i els treballs es duran a terme entre els anys 2028 i 2029, quedant només tres anys per a l'inici de les obres.
Aquesta actuació forma part d'un pla ambiciós per transformar integralment el Centre Històric de la ciutat, presentat per la Paeria ahir amb una inversió global de 60 milions d'euros per als propers set anys. L'Ajuntament espera obtenir 25 milions a través del Pla de Barris de la Generalitat, candidatura que presentarà demà. L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat com a prioritat principal la col·laboració amb el sector privat per construir fins a 387 habitatges nous al barri i rehabilitar-ne més de 400, assegurant que "ja està en marxa i aviat veurem les primeres grues".
El projecte inclou també la restauració de l'antic convent de Santa Teresa, que es transformarà en un "epicentre de l'ecosistema creatiu i espai residencial cultural". L'antic mercat s'enderrocarà per crear una nova zona verda, amb una inversió estimada de 7 milions d'euros i execució prevista entre 2028 i 2030.
Recuperació del patrimoni històric
Un dels projectes més destacats del pla és la construcció d'un edifici sobre les antigues termes romanes de Cardenal Remolins, que permetrà que siguin visitables mentre es destina la planta superior a activitat econòmica. Aquesta intervenció, amb un cost previst de 6,1 milions d'euros, es realitzarà entre 2028 i 2029.
Impuls a l'economia social i cooperativa
El Mercat del Pla també serà objecte d'una important rehabilitació que permetrà acollir 20 cooperatives amb una cinquantena de llocs de treball, que desenvoluparan aproximadament 70 activitats anuals. Les obres, amb un pressupost de 647.000 euros, estan previstes per l'any 2026.
Transformació d'espais emblemàtics
La plaça del Dipòsit esdevindrà la "nova plaça Major del barri" amb la construcció de 38 nous habitatges al seu voltant i la reorganització de l'edifici que allotja el Dipòsit del Pla. Per a l'anomenada Casa de l'Aigua es destinaran 600.000 euros en obres que es realitzaran entre 2026 i 2027.
Millores en habitatge i urbanisme
El pla contempla ajuts per millorar l'aïllament energètic i l'accessibilitat dels habitatges, amb partides d'1,3 milions d'euros. La primera tinenta d'alcalde, Begoña Iglesias, ha explicat que es renovarà tot el paviment del carrer Cavallers "per evitar relliscades". A més, en aquesta via es plantaran arbres i es renovarà l'enllumenat i les xarxes de canonades, amb una inversió de 840.000 euros. El projecte també inclou la millora urbanística dels carrers Tallada, Múrcia i Caldereries, amb una inversió conjunta de 480.000 euros.
Lleida
Pla de 60 milions per a la “transformació integral” del Centre Històric en set anys
Marc Carbonell