El sector de la construcció alerta d'una situació crítica: "hem perdut la meitat dels treballadors que teníem el 2007"
Els constructors tenen dificultats per trobar mà d'obra i a això s'ha de sumar l'envelliment de les plantilles
La dificultat per trobar mà d’obra és un dels principals maldecaps del sector de la construcció, que tem que vagi a més en els propers anys. Així ho van assegurar aquest dilluns el director tècnic de Sorigué, Jordi Albareda, i la directora de Recursos Humans i consellera executiva de Romà Infraestructures i Serveis, Isaura Romà, a la taula redona celebrada al Parador. “El sector es troba en una situació crítica, hem perdut la meitat dels treballadors que teníem el 2007 i a això hi hem de sumar l’envelliment de les plantilles i que el jovent no ens veu atractius, és la tempesta perfecta”, va lamentar Albareda.
Romà va admetre que “ens costa molt atreure talent jove i aquest es decanta per altres sectors a priori més estables, però això és discutible”. Va afegir que “a Lleida cal sumar-hi el problema de la despoblació i, encara que no volem, això ens ha obligat a obrir oficines a la Barcelona i Tarragona per buscar treballadors”.
Els constructors exigeixen connexió per autovia entre Lleida, Tàrrega i Balaguer
Una xarxa d’autovies, millorar el canal d’Urgell, un pla de Rodalies i crear l’eix transversal ferroviari i l’estació intermodal de Torreblanca són les actuacions que els constructors van veure clau per a la província en una jornada en què es va remarcar que el triangle Lleida-Tàrrega-Balaguer hauria de ser “el futur pol industrial català”.
“El triangle Lleida-Balaguer-Tàrrega ha de ser la zona per al futur desenvolupament industrial català, però perquè sigui així aquestes ciutats han d’estar ben connectades”. Així de clar es va mostrar ahir el president de la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya, CCOC), Lluís Moreno, en la jornada que es va celebrar ahir al Parador de Lleida per explicar les 14 infraestructures pendents per desenvolupar i que consideren clau per a la província. Una sessió en la qual es va remarcar la necessitat de desdoblar la carretera C-13 entre Lleida i Balaguer amb dos carrils per sentit (2+2) i fer el mateix a la C-53 entre la capital de la Noguera i Tàrrega.
Una demanda que el territori fa anys que reivindica i sobre la qual cosa el Govern català ja ha encarregat dos estudis per analitzar-ne la viabilitat. Així ho va assegurar el director d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, David Prat, que va afegir que per a la C-13 “l’estudi determinarà quina fórmula, si la 2+1 o la 2+2, és la més adequada”, mentre que per a la C-53, “l’estudi està basat en un 2+1, però encara no hi ha una decisió definitiva”.
La jornada va estar coorganitzada pel Gremi de Constructors de les Terres de Lleida (CGCOLL) i la presidenta, Núria Cervós, va denunciar que la província “pateix un infrafinançament en infraestructures des de fa anys” i que Lleida, Balaguer i Tàrrega han d’estar connectades per autovies de dos carrils per sentit. “Si aquesta infraestructura es fes a Barcelona, no hi hauria cap debat sobre si el desdoblament ha de ser un 2+2, per la qual cosa els de Lleida ens hem de posar la jaqueta de Barcelona i reclamar el que considerem necessari i just”, va afegir Cervós.