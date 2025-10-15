Catalunya convocarà oposicions per a 1.100 places docents de Secundària
Es preveu que les proves tinguin lloc a partir del mes de març de 2026
La conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya convocarà un nou concurs oposició per a l’ingrés a la funció pública docent. En concret, serà per cobrir 1.100 places de professors de Secundària, d’especialitats de sectors singulars de Formació Professional i de docents d’arts plàstiques i disseny (tant mestres de tallers com professors).
Es preveu que les proves tinguin lloc a partir del mes de març del proper 2026 i la convocatòria ja va ser comunicada ahir als sindicats que es trobaven presents a la taula sectorial. El departament detalla que 1.089 places corresponen a la taxa de reposició aprovada en l’oferta del 2024 i 11 són del cos de professors d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny aprovats en l’oferta del 2025.
Els detalls del procés selectiu, així com les bases específiques, es recolliran en els annexos de la resolució, que es publicaran pròximament al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Amb aquesta convocatòria, la conselleria indica que “continua avançant en la renovació i consolidació del professorat i en la garantia d’una educació pública de qualitat”. En l’última resolució, del 2024, es van convocar 495 places de docents del cos de professors d’ensenyament Secundari.