La fira Municipàlia de Lleida assoleix un rècord d'expositors i estrenarà dos nous espais coberts
La 23a edició del certamen se celebra del 21 al 23 d'octubre, serà inaugurada per Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, i la cloenda anirà a càrrec d’Albert Dalmau, conseller de la Presidència
La 23a edició de Municipàlia i la 7a d'Innocamping obriran les portes del 21 al 23 d'octubre al recinte de Fira de Lleida amb una participació rècord de 353 expositors estatals i internacionals. L'esdeveniment, que ocuparà una superfície bruta d'exposició de 29.000 m², estrenarà enguany dues noves àrees cobertes per atendre la demanda dels expositors: el Pavelló 5, una construcció desmuntable de 2.400 m², i una carpa de 2.850 m² habilitada al lateral del Pavelló 3.
El saló, adreçat exclusivament a professionals amb entrada gratuïta prèvia inscripció, serà inaugurat pel batlle de Barcelona, Jaume Collboni, el 21 d'octubre, mentre que la cloenda anirà a càrrec d'Albert Dalmau, conseller de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, el 23 d'octubre. Durant els tres dies de fira, s'hi desenvoluparan prop de 50 activitats paral·leles, entre jornades tècniques, presentacions, conferències, missions comercials i demostracions, en un horari de 9.30 a 18.00 hores.
En la presentació del certamen, Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida, ha destacat que Municipàlia, líder del sector al sud d'Europa, ha assolit enguany xifres rècord tant en nombre d'expositors com en superfície d'exposició, amb 2.000 m² més que l'edició de 2024. Com a novetat, el saló comptarà amb tres sales addicionals per a jornades i presentacions, amb capacitat per a 300 persones, que complementaran les ja existents al Pavelló 4.
Missió Tècnica Internacional i activitats destacades
Un dels punts forts d'aquesta edició serà la VI Missió Tècnica Internacional, organitzada per la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM) i Fira de Lleida, que reunirà 40 representants de nou països d'Amèrica Llatina i Àfrica. Hi participaran delegats de Colòmbia, Hondures, Uruguai, Mèxic, Cuba, Angola, República Dominicana, Costa Rica i El Salvador, que es trobaran amb representants espanyols per intercanviar coneixements i crear aliances estratègiques que contribueixin al desenvolupament municipal.
La Paeria de Lleida participarà activament en dues jornades tècniques: una sobre iniciatives d'arrelament dels joves al món rural, organitzada conjuntament amb altres ajuntaments lleidatans, i una altra sobre l'ús de la intel·ligència artificial en l'Administració Local, coorganitzada amb la Generalitat, que se centrarà especialment en l'agilitació dels tràmits urbanístics.
Suport institucional i millores en infraestructures
Joan Talarn, president de la Diputació de Lleida, ha assenyalat que els objectius principals del saló són oferir solucions als governs municipals per millorar els serveis públics, especialment rellevant amb el Pla Únic d'Obres i Serveis a punt d'implementar-se, i servir com a punt de trobada del món municipalista. La Diputació presentarà diversos projectes, entre ells l'Oficina de Suport a Projectes Europeus, l'Oficina del Repte Demogràfic i Lleida Escena, una iniciativa per potenciar les arts escèniques als municipis lleidatans.
Per la seva banda, Jaume Saltó, president de la Cambra de Comerç de Lleida, ha destacat que la millora de les infraestructures del recinte firal consolida Fira de Lleida com la segona institució firal de Catalunya i la sisena de l'Estat en nombre de salons. Núria Gil, delegada territorial del Govern a Lleida, ha subratllat el suport econòmic de la Generalitat als municipis per fer front als reptes actuals en matèria de serveis públics, sostenibilitat i adaptació al canvi climàtic.
Jornades tècniques i activitats d'Innocamping
Les jornades tècniques de Municipàlia abordaran temàtiques diverses com l'economia circular, la gestió global de residus i les solucions sostenibles per a les ciutats, la seguretat intel·ligent basada en dades, l'accessibilitat i sostenibilitat de l'espai públic, les eines digitals per al desplegament de comunitats energètiques, els reptes de futur per al territori de Lleida, les eines d'autoprotecció municipal, la ciberseguretat a l'administració pública, la renaturalització dels patis escolars i l'arrelament dels joves al medi rural.
Pel que fa a Innocamping, les jornades tècniques d'enguany se centraran en la seguretat i prevenció de riscos als càmpings, amb sessions orientades a donar a conèixer sistemes, mesures i normatives per minimitzar els riscos per a persones i béns en aquests equipaments. Les jornades comptaran amb experts del sector turístic, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil i Bombers, i es desenvoluparan els dies 22 i 23 d'octubre al Pavelló 6 de Fira de Lleida.