Alerten de grups fraudulents de WhatsApp sobre inversions: l’objectiu és guanyar-se la confiança de les víctimes
Es tracta de grups massius, amb més de 200 participants, però que s’acostumen presentar com un canal o fòrum “exclusiu”
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha detectat grups de WhatsApp fraudulents que es presenten com espais de formació gratuïta sobre criptomonedes, inversions i mercats financers, però que tenen l’objectiu de robar dades i diners.
Els grups, que tenen noms com Grup d’anàlisi MFS o Fòrum de saviesa borsària, ofereixen als usuaris aprendre a fer anàlisis sobre el mercat d’accions, or, petroli o criptomonedes de la mà de professors suposadament experts i amb molta experiència en inversions. A més, també ofereixen una suposada formació gratuïta tant per a principiants com per a persones amb un nivell avançat o només per registrar-s’hi i participar prometen guanyar recompenses, punts o regals de més de 160 euros.
Es tracta de grups massius, amb més de 200 participants, però que s’acostumen presentar com un canal o fòrum “exclusiu”. Alerten que en realitat formen part d’una estafa en la qual l’objectiu és guanyar-se la confiança de les víctimes perquè utilitzin inversions falses o proporcionin dades personals i bancàries amb la finalitat de robar-los els diners.
L’organisme recorda que s’ha de desconfiar de missatges inesperats que prometen guanyar diners molt fàcilment i no s’han de facilitar mai dades personals, bancàries o claus d’accés, a més de denunciar-los i bloquejar-los.