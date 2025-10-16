COMMEMORACIÓ
El col·legi Maristes Montserrat de Lleida celebra 130 anys
Més de cent alumnes, professors i persones vinculades actualment i històricament a l’escola es reuneixen per commemorar l’aniversari. El col·legi va ser fundat el 1895 amb només set alumnes
Més d’un centenar d’alumnes, professors i persones vinculades actualment i històricament al col·legi Maristes-Montserrat van celebrar ahir els 130 anys des que “el prelat Josep Brugulat va sol·licitar l’arribada dels germans Maristes a la diòcesi de Lleida, i el setembre de 1895 es va obrir un primer espai en un pis de la plaça Sant Joan amb només set alumnes”.
Així ho va explicar el president del patronat de la Fundació Champagnat, Ricard Romero, durant l’acte que es va celebrar ahir al teatre del col·legi. Maristes gairebé va assolir el centenar d’alumnes al final del seu primer curs i no ha parat de créixer fins ara, quan compta amb uns 1.300.
Laia Martín i Laia Mestres, actuals estudiants de segon de Batxillerat, van valorar que “la companyonia és un valor que tenim molt inculcat, però creiem que si no haguéssim anat a Maristes no tindria tanta importància per a nosaltres”.
En l’acte també va participar Josep Maria Segura, antic alumne i president de l’associació de famílies (llavors AMPA). “No m’he n’he desvinculat mai, he estat pare d’alumnes i professors del centre, i ara soc avi d’un altre alumne”, va explicar. “Els records més entranyables que tinc són amb el grup dels escoltes, esperàvem els campaments d’estiu durant tot el curs”, va afegir.
Una altra protagonista va ser Núria Martínez, la primera dona a ser presidenta de la –llavors– Associació de Pares d’Alumnes del centre, a la dècada dels 90. “Va ser una experiència molt bonica i vaig conèixer els presidents de totes les APA de Catalunya, jo era l’única dona”, va recordar.
La directora de Maristes, Mary Rius, va agrair la presència de tots els presents i va dir que “ens fa molta il·lusió celebrar aquests 130 anys tranquils, a gust, en família”. Al seu torn, Romero va valorar que el col·legi “no només ha estat un espai d’aprenentatge, sinó també de formació integral de persones, ha impulsat moltes iniciatives culturals, esportives i socials, ha sabut adaptar-se als temps i ha forjat un vincle profund amb la ciutat de Lleida”.
El delegat d’Educació, Ruben Mansilla, va explicar que a Catalunya s’han obert 25 nous cicles concertats d’FP, dels quals a Lleida només dos. “Un és a Maristes-Montserrat i no és casualitat, és el treball ben fet”, va afirmar. “Barcelona creu que feu bé la feina”, va assegurar.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar per la seua part el treball del centre i la fundació en “projectes absolutament essencials per a la ciutat, per exemple amb el servei d’intervenció socioeducativa a la Mariola i l’espai de Mariola Lleure, que treballa amb nens i adolescents”.