Renovació de les conduccions d’aigua de Gaspar de Portolà

La Paeria preveu anul·lar també un dipòsit subterrani

REDACCIÓ

La Paeria ha aprovat inicialment un projecte de connexió dels blocs Gaspar de Portolà, a la Mariola, a la xarxa d’aigua potable, que inclou la desconnexió del bombatge existent del subministrament cap als pisos i l’anul·lació d’un dipòsit soterrat. Aquests blocs estan formats per vuit edificis residencials i un local (el Calidoscopi). La xarxa d’aigua d’aquesta zona és composta de conduccions antigues, que han estat en servei durant diverses dècades, i que presenten “signes evidents de deteriorament, incloent fugues freqüents”, segons indica el projecte.

Assenyala també que es desconeix l’estat de les bombes i que el dipòsit soterrat no compleix els requisits establerts en el reial decret 3/2023, el Pla de Vigilància i Control Sanitaris de Catalunya, que exigeix una sèrie de requeriments tècnics i sanitaris.

Incideix que “s’ha detectat l’existència de materials no aptes per al seu ús en instal·lacions de proveïment d’aigua potable” i remarca que les canonades antigues “contribueixen a la disminució de la qualitat de l’aigua subministrada”.

Per tot això, l’ajuntament preveu substituir les conduccions de PVC, fibrociment, plom i ferro per polietilè d’alta densitat, per millorar la qualitat de l’aigua, reduir les fugues i augmentar la durabilitat de la infraestructura. També renovar i ampliar les escomeses a un diàmetre de 50 mm per garantir més pressió i anul·lar el sistema de bombatge actual i el dipòsit subterrani, a més de la connexió a a la xarxa general. El projecte, que té un pressupost total de 66.390,49 euros, es troba en exposició pública durant 30 dies hàbils.

