L’Auditori Enric Granados acollirà un concert per a persones en situació de vulnerabilitat amb més de 400 assistents dins el programa “La Banda ens Apropa”
El pròxim dimarts 21 d’octubre, l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida serà l’escenari de la primera edició de “La Banda ens Apropa”, una iniciativa que permetrà a 431 persones de diverses entitats socials gaudir d’un concert adaptat i accessible dins el programa Apropa Cultura. L’activitat, en format de sessió relaxada, està pensada per a persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat.
El concert anirà a càrrec de la Banda Municipal de Lleida, amb 45 músics dirigits per Amadeu Urrea, i oferirà un repertori ple d’emocions amb peces de musicals com Les Misérables, Mamma Mia! i El Rei Lleó. En total, hi participen 27 entitats i 9 col·lectius de diferents municipis lleidatans.
Apropa Cultura, nascut el 2006, treballa per garantir l’accés universal a la cultura i promoure la inclusió social. A Lleida, hi participen l’Auditori Enric Granados, el Teatre de la Llotja i el Teatre de l’Escorxador, que l’any passat van permetre que més de 550 persones gaudissin d’espectacles adaptats i a preu social.