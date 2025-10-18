TRIBUNALS
Ordenen l’ingrés a presó del sospitós de cinc robatoris i incendis en cases de l’Horta
Va ser alliberat cinc dies després de ser empresonat i l’Audiència ha revocat la decisió
Nou gir judicial en la causa dels robatoris amb incendis a cinc cases de l’Horta de Lleida la tardor de l’any passat. La jutge substituta del jutjat d’Instrucció 3 de Lleida, que investiga el cas, va decretar ahir la recerca, detenció i ingrés a presó provisional, comunicada i sense fiança d’A.N.C., l’home de 30 anys detingut el 17 de juliol com a principal sospitós dels robatoris als habitatges i de calar-los foc. La jutge va dictar la interlocutòria després que l’Audiència de Lleida estimés els recursos presentats per la Fiscalia i la Plataforma Veïnal Horta Segura –que van al·legar risc de fuga i de reiteració delictiva– i revoca la interlocutòria que va dictar el jutjat d’Instrucció 3 del 22 de juliol.
Val a recordar que el jutge de reforç del jutjat va dictar el 22 de juliol la posada en llibertat de l’investigat només tres dies després que la jutge titular dictés presó provisional. L’alliberament va ser una decisió inesperada que va sorprendre la Fiscalia, l’acusació particular i la popular i els investigadors. De fet, el Ministeri Públic la va recórrer immediatament. Com s’explica el gir de 180 graus que es va produir llavors? Principalment perquè el jutjat d’Instrucció 3 de Lleida comptava en aquell moment amb un jutge de reforç per l’elevada càrrega de treball, és a dir, hi havia una jutge titular i una altra persona l’ajudava. En aquest cas, el repartiment del procediment va ser per al segon jutge. L’arrestat va passar el dia 19 a disposició davant la titular, que va decretar presó provisional comunicada i sense fiança per a l’investigat partint dels indicis i arguments com el risc de reiteració delictiva –té una desena d’antecedents–, el risc de destrucció de proves i l’elevada pena a la qual es podria enfrontar.
Tanmateix, el jutge de reforç –que és l’instructor de la causa– va dictar el dia 22 una nova resolució en sentit contrari, argumentant que no hi havia prou proves per mantenir-lo a la presó. L’investigat va sortir immediatament de la presó.
Els primers robatoris es van registrar el cap de setmana del 8 al 10 de novembre de l’any passat, un dels quals a la partida Boixadors. Els dos casos que van fer saltar les alarmes i van generar una gran inquietud van tenir lloc la nit del 7 al 8 de desembre a la partida Montcada. Els Mossos van detenir el principal sospitós després d’uns nou mesos d’investigació.