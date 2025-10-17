SEGRE

Ordenen l'ingrés a presó de l'home investigat per cremar i robar en cases de l'Horta de Lleida

Havia quedat en llibertat amb càrrecs el passat juliol cinc dies després de ser empresonat

SEGRE parla amb les famílies de la partida de Lleida a les quals els lladres van cremar els domicilis dissabte a la nit
El Jutjat d’Instrucció 3 de Lleida ha decretat la recerca, detenció i ingrés a presó del principal sospitós de robar en cinc cases i incendiar-ne vàries d’elles a l'Horta de Lleida. L’home va quedar en llibertat amb càrrecs el passat juliol només cinc dies després de ser empresonat, en una decisió judicial que va causar molta sorpresa.

La Fiscalia i la Plataforma Veïnal Horta Segura van recórrer la decisió i ara s’ha estimat el seu recurs, revocant l’auto del 22 de juliol.

