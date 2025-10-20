Lleida, entre les deu províncies amb més risc d'inundació en tot l'Estat
Altres províncies com València, Pontevedra o Màlaga, que han patit greus inundacions en els darrers anys, també formen part de la llista
El Ministeri de l'Interior ha inclòs la demarcació de Lleida dins les deu províncies amb major risc d'inundació de tot l'Estat espanyol, segons revela un recent informe de Protecció Civil fet públic recentment. Les altres nou demarcacions que completen aquesta llista de territoris vulnerables són Saragossa, Osca, Terol, Navarra, La Rioja, Burgos, Sòria, Àlaba i Còrdova, totes elles caracteritzades per tenir una extensa superfície de terreny amb alt risc d'inundacions.
L'estudi destaca que aquestes zones presenten un nivell d'exposició especialment intens davant els fenòmens meteorològics extrems, i recorda com altres províncies com València, Pontevedra o Màlaga ja han patit greus inundacions en els darrers anys. L'informe pren com a referència les dades recollides als Plans de Gestió de Risc d'Inundació (PGRI) vigents per al període 2022-2027, que identifiquen les conques hidrogràfiques més vulnerables del territori espanyol.
Infraestructures sensibles en zones de risc
Segons els mateixos PGRI, les conques de l'Ebre, Xúquer i Segura són les que concentren un major nombre d'infraestructures crítiques exposades a possibles inundacions. En concret, destaca l'elevada presència de centres educatius i geriàtrics situats en zones vulnerables, fet que suposa un risc afegit per a la seguretat de col·lectius especialment sensibles.