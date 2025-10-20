La Paeria millora la cruïlla d'accés a peu a la Fira per l'avinguda Victoriano Muñoz amb nous semàfors
Operaris instal·len nova senyalització per garantir el pas segur dels vianants en aquesta zona d'alta densitat de trànsit
La Paeria de Lleida està executant obres de millora a la cruïlla d'accés al recinte firal des de l'avinguda Victoriano Muñoz, amb l'objectiu principal d'incrementar la seguretat dels vianants mitjançant la instal·lació de semàfors. Aquesta actuació vol facilitar el trànsit de persones en aquest punt especialment concorregut de la ciutat.
El projecte se centra en un tram amb quatre carrils d'amplada per a vehicles, que fins ara només disposava d'un pas de vianants sense regulació semafòrica. Aquest punt resulta especialment crític durant la celebració d'esdeveniments al recinte firal, quan nombrosos assistents utilitzen aquest pas per accedir a les zones d'aparcament, generant situacions de risc per la intensitat del trànsit rodat.
Les obres aprofiten les canalitzacions ja previstes durant la construcció de l'avinguda Victoriano Muñoz, fet que ha simplificat considerablement els treballs actuals. Les tasques en execució inclouen la modificació parcial de la mitjana per facilitar el pas, així com la instal·lació de tres columnes amb semàfors per a vianants i vehicles. Addicionalment, s'incorporarà un semàfor en un dels fanals existents a la vorera i es realitzaran les connexions de cablejat necessàries utilitzant la infraestructura prèviament establerta.
L'Ajuntament preveu que els nous semàfors estiguin operatius abans de finals de febrer, coincidint amb les properes activitats programades al recinte de Fira de Lleida per a la primavera de 2026, quan s'espera un increment notable de l'afluència de visitants.