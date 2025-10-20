Traslladen a Pablo Hasel de la presó de Ponent a Lledoners
El raper lleidatà ha canviat de centre penitenciari aquest octubre per raons de tractament, després d'ingressar a presó el febrer de 2021
El raper Pablo Hasel ha estat traslladat del centre penitenciari de Ponent al de Lledoners, situat a Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. Segons ha confirmat el Departament de Justícia, el canvi es va efectuar el 16 d'octubre, després que el mateix artista ho sol·licités per motius relacionats amb el seu tractament penitenciari. Hasel portava més de quatre anys a Ponent, on va ingressar el 16 de febrer de 2021.
El grup de suport del raper ha explicat que el trasllat podria estar vinculat a les obres que s'estan realitzant actualment al centre penitenciari lleidatà, les quals haurien provocat que diversos interns haguessin de compartir cel·la. Cal destacar que Pablo Hasel gaudia d'una cel·la individual a Ponent, condició que hauria volgut mantenir amb aquest canvi de centre. Des del Departament de Justícia han confirmat que la petició va ser acceptada per considerar-la adequada dins del seu pla de tractament penitenciari.
El cas de l'empresonament de Pablo Hasel
El cantant va entrar a la presó fa més de quatre anys per les lletres de les seves cançons contra la monarquia espanyola, tot i que durant aquest temps ha acumulat altres condemnes relacionades amb la seva activitat en moviments socials de Lleida. La seva entrada a presó el febrer de 2021 va generar nombroses protestes a tot el territori català, amb manifestacions que van acabar amb incidents en diverses ciutats. En aquests moments, encara li queden 2 anys i mig de presó per les 4 condemnes que va acumular.
El col·lectiu que dona suport al raper ha compartit públicament la nova adreça del centre penitenciari de Lledoners perquè l'artista pugui continuar rebent correspondència de la ciutadania.