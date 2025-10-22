TRIBUNALS
“Embús” als jutjats civils, que tarden fins a dos anys a resoldre casos
Esperen revertir la falta de jutges titulars
“Embús.” Així va descriure el president de l’Audiència de Lleida, Albert Guilanyà, la situació dels jutjats de Primera Instància, que són els que més assumptes civils reben de tot Catalunya, gairebé el triple del volum idoni, i que tarden fins a dos anys a resoldre casos. Guilanyà ho va explicar amb motiu de la reunió a Lleida de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que presideix Mercè Caso. Guilanyà espera que aquesta situació millori a mitjà termini amb la creació de tres noves unitats de Primera Instància i un sisè magistrat a la secció civil de l’Audiència. Una altra problemàtica és la falta de jutges titulars. Com va avançar SEGRE el 5 de setembre, el 30% dels jutjats estan coberts per substituts. Dos d’aquests són dos dels tres jutjats únics, els de Vielha i Tremp (l’altre és Solsona). Guilanyà va explicar que hi ha vuit substituts i tots estan treballant. “Des de març hi ha un jutge substitut a Vielha, i a Tremp n’hi ha un altre des de fa més temps i, quan un dels dos falla per la raó que sigui, ha de ser l’altre qui tingui una jurisdicció prorrogada amb dos partits judicials a càrrec seu, un d’aquests el de Tremp, que és el més gran territorialment de l’Estat”, va afirmar el president. També va afegir que “aviat hi haurà una certa solució” a l’estar previst cobrir places amb jutges titulars i alliberar substituts.
Sobre la polèmica generada per la decisió judicial de deixar en llibertat amb càrrecs el presumpte violador de la seua filla, la presidenta del TSJC, Mercè Caso, va demanar “confiar en la Fiscalia, que valora les circumstàncies concretes de cada cas”. Per la seua part, Guilanyà va defensar que “la presó mai no pot ser un avenç de la pena que pugui correspondre”.