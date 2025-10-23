LA
Els consells comarcals demanen més fons i aclarir competències
Admeten falta de coordinació i duplicitats amb altres administracions. El Govern promet canvis per millorar-ne el finançament “i definir què fa cada un”
“Necessitem resoldre els problemes de finançament dels consells comarcals i aclarir les seues competències, és el més prioritari perquè siguin efectius i resolguin els problemes de la ciutadania.” Així de clar es va mostrar ahir el vicepresident primer de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), Jaume Oliveras, en la jornada tècnica que aquesta entitat va celebrar ahir a la Llotja de Lleida en el marc del saló Municipàlia per analitzar “el futur dels consells comarcals”.
Unes entitats que són vitals perquè els municipis més petits puguin prestar serveis essencials, però que pateixen infrafinançament des de fa anys. “A més del finançament i aclarir competències, hem de fixar un marc estable que permeti que continuïn fent la seua tasca de forma efectiva”, va dir Oliveras. També va reconèixer que en moltes ocasions “hi ha una falta de coordinació o superposició de tasques amb altres entitats supralocals”.
Una opinió que va compartir el secretari de governs locals i relacions amb Aran de la Generalitat, Xavier Amor, que va assenyalar que ja estan treballant per “posar-hi ordre”. A més, va remarcar que “la llei de governs locals i de finançament local vol ordenar tots els nivells de l’administració perquè ens hem trobat duplicitats entre consells, mancomunitats o consorcis i hem de definir què fa o ha de fer cada un d’aquests per no treballar el doble i per optimitzar recursos”.
En relació amb l’infrafinançament dels consells, Amor va assegurar que estan en disposició de resoldre-ho “i ho hem demostrat aprovant el fons extraordinari de 22,6 milions que dona resposta a aquesta reclamació i per al mes de juny confiem a tenir definida una estructura clara de l’administració que servirà per donar els recursos que siguin necessaris als consells i als ajuntaments”.
Així mateix, Amor va reconèixer que la Generalitat ha de revisar els terminis dels tràmits de l’administració. “És un repte que hem d’assumir per fer les coses més fàcils i ràpides per a tothom, perquè no pot ser que des que un alcalde assumeix que una parcel·la pot ser un habitatge fins que estigui fet puguin arribar a passar 10 anys”, va concloure.
Finalment, Oliveras va demanar que, canvis normatius a part, “hi hagi més coordinació entre administracions, perquè els consells juguen un paper clau perquè municipis petits puguin prestar serveis en matèria social i educativa”.
El vicepresident de la Diputació, Agustí Jiménez, va explicar que ofereixen tres línies de subvencions per a aquest tipus de poblacions i que destinen 7,5 milions a promoure la rehabilitació d’habitatges, la contractació de tècnics i finançar projectes.
D’altra banda, els assistents a la jornada van poder proposar serveis per als municipis petits a través de l’eina interactiva Mentimeter. Els més demanats van ser disposar de transport públic, gimnasos, psicòlegs o centres de dia.
Al seu torn, l’Oficina de Suport a Projectes Europeus de la Diputació va informar que ofereix assessorament als ajuntaments interessats en projectes europeus i va presentar els carregadors elèctrics que instal·laran en municipis de Lleida a començaments del 2026 amb ajuts europeus.
El Parador acull l’entrega de premis d’Innocàmping
La fira Innocàmping, que se celebra alhora que Municipàlia, va entregar ahir al Parador els seus premis que consten de 6 categories i que estan dirigits a empresaris i càmpings que han destacat en l’evolució i gestió d’aquests espais. Els guardonats van ser l’Associació de Càmpings de Girona, els càmpings Ribamar i Les Medes, Rafel Tramulles, Holacamp i Antonio Giménez.
Els consistoris, els més exposats a un atac cibernètic
Els ajuntaments són les institucions més exposades a un atac cibernètic. Aquesta és la principal conclusió de la jornada tècnica de ciberseguretat organitzada per l’empresa Seys, en la qual van destacar que els consistoris contenen dades “altament sensibles i valuoses” com informació sobre activitats econòmiques, serveis socials o padrons. “Si un ajuntament tanca durant una setmana, el perjudici d’imatge i el servei als ciutadans és molt important”, va dir Ignasi Piña, responsable de màrqueting de Seys, que va posar com a exemple la paralització de l’hospital Clínic de Barcelona durant dies per un atac cibernètic.
La Diputació aporta fins a 7,5 milions contra la despoblació
L’estand de la diputació de Lleida a Municipàlia va celebrar ahir una jornada per donar a conèixer l’Oficina del Repte Demogràfic, que ofereix ajuts als municipis de menys de mil habitants perquè puguin comptar amb serveis de qualitat i afavorir l’arrelament de serveis.