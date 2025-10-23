Les persones sense llar de Lleida es mobilitzen davant de la Paeria amb un 'flashmob'
Més de 230 persones dormen cada nit al carrer de la ciutat de Lleida
La plaça de la Paeria de Lleida ha estat l'escenari aquest matí d'una acció reivindicativa organitzada pel col·lectiu de persones sensesostre. Els participants han realitzat un 'flashmob' per visualitzar la seva situació i reclamar solucions efectives que els permetin accedir a una vida digna. Aquesta iniciativa forma part d'una campanya simultània que s'ha desenvolupat a diverses ciutats de l'Estat.
Sota el lema "Sense llar però amb somnis", la campanya d'enguany ha posat el focus en els més de 230 ciutadans es veuen obligats a dormir al carrer cada nit. Les dades mostren un increment d'aquesta realitat en els darrers anys, i les entitats socials alerten que cada vegada resulta més complicat revertir aquesta situació, especialment en un context on l'accés a l'habitatge s'ha convertit en un dels principals reptes socials del 2025.
Tot i que l'habitatge està reconegut com un dret fonamental al qual tothom hauria de tenir accés garantit, l'actual crisi del sector immobiliari obstaculitza la reinserció social de les persones ateses per entitats com Arrels. Davant d'aquesta realitat, l'organització ha fet una crida urgent a les institucions públiques perquè incrementin els recursos destinats als serveis d'atenció a persones vulnerables, amb l'objectiu de trobar solucions estructurals que posin fi a aquesta problemàtica.
La situació dels sensesostre a Catalunya
La problemàtica que afecta Lleida no és un cas aïllat. Segons les darreres estadístiques publicades per les entitats socials catalanes, el nombre de persones que viuen al carrer ha experimentat un augment significatiu a tot el territori durant el primer trimestre de 2025. Aquesta tendència s'atribueix principalment a l'encariment dels lloguers, la precarietat laboral i les dificultats per accedir a ajudes públiques d'emergència habitacional.