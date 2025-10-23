A la venda per 1,9 milions una finca de 66.109 m² en una zona d'expansió de la ciutat de Lleida
Als afores del barri de la Bordeta
El pla parcial SUR 10, que la comissió de Gestió de la Ciutat de Lleida va aprovar aquest dimecres inicialment, ja té terrenys a la venda. Almenys un de 66.109 m2 de superfície i una edificabilitat de 22.477 metres quadrats per 1,9 milions, segons anuncia un portal immobiliari. Detalla que es tracta de sòl urbanitzable sectoritzat d’ús residencial als afores de la ciutat i amb bones comunicacions amb el centre urbà i l’entorn.
D’altra banda, la comissió va informar de la licitació de la millora de l’accessibilitat en nou punts de Pardinyes (149.992,04 euros) i d’un projecte que inclou la plantació de 192 arbres en diversos llocs de la ciutat i l’adequació d’un espai enjardinat a Corregidor Escofet davant de l’Escola Oficial d’Idiomes (158.791 euros).
Llum verda a 832 nous pisos a Lleida en l’expansió del barri de la Bordeta cap a la variant sud
La comissió de Gestió de la Ciutat de Lleida va informar aquest dimecres de l’aprovació inicial del pla parcial SUR 10 Les Bòbiles Bordeta 1, que ordena el sector situat entre el final de l’avinguda Artesa i la variant sud, que es tramitarà a la junta de govern local. Es tracta d’una zona de 20,8 hectàrees on està prevista la construcció de fins a 832 habitatges, dels quals 582 plurifamiliars protegits, 157 plurifamiliars lliures i 93 d’unifamiliars, a banda de 59.280 m2 d’espais lliures i 20.219 m² d’equipaments.
La urbanització haurà d’incloure la prolongació del carrer Artur Vives i tres nous vials de connexió, uns dels quals donarà continuïtat a l’avinguda Amposta. També tindrà en compte la delimitació de restes de nius de metralladores de la Guerra Civil que hi ha a la zona.
Així mateix, en la comissió es va informar de la proposta d’aprovació provisional del pla de millora urbana d’ordenació dels terrenys de la UA16 al costat del carrer Torres de Segre, al límit del Secà de Sant Pere amb la zona d’expansió de Balàfia. En aquesta àrea estan projectats trenta-set habitatges, dotze dels quals protegits. Aquest expedient ja compta amb una aprovació inicial i es tramitarà en el ple.