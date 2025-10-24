LA
Joventut i habitatge, principals objectius de les polítiques contra la despoblació rural
El repte demogràfic centra una taula redona sobre l’arrelament juvenil als pobles. Boya recorda que cada any 250.000 joves espanyols marxen a Madrid per estudiar i molts no tornen
En el marc de la fira Municipàlia, ahir es va celebrar a Lleida una taula redona sobre l’arrelament juvenil al món rural, un encontre impulsat per la Secretaria General per al Repte Demogràfic i els ajuntaments de les capitals de comarca de Ponent. La sessió va servir per compartir bones pràctiques que afavoreixen el retorn i la retenció de joves en petits municipis, així com per presentar experiències d’èxit en diferents comarques.
La taula redona va estar moderada pel secretari general per al Repte Demogràfic, Paco Boya, que va advertir de la forta atracció de Madrid sobre la joventut universitària. “Cada any acull 250.000 joves de tot Espanya i molts ja no tornen”, va assenyalar, insistint en la necessitat de dissenyar polítiques que afavoreixin la recuperació del talent.
Des d’Aragó, l’alcaldessa d’Esplús i presidenta de la comarca de la Llitera, Tania Soláns, va explicar com el seu municipi ha revertit la pèrdua de població en els últims anys gràcies a mesures de conciliació, com l’aula de matiners, el menjador flexible o els serveis de ludoteca, a banda de fomentar associacions i iniciatives que dinamitzen la vida local. “Que els joves vegin que en un poble petit poden fer-se coses grans”, va destacar. També va intervenir l’influencer Carla Rivas, que va decidir abandonar Madrid després de finalitzar els seus estudis i aconseguir feina per tornar a la seua localitat natal, Almuniente, des d’on utilitza les xarxes socials per visibilitzar oportunitats en l’entorn rural.
Per la seua part, el jove Francisco Molina va relatar la seua experiència en el programa Campus Rural després de cursar un triple grau universitari. “Un dels aspectes clau és la socialització; participar en la vida del poble em va ajudar a integrar-me”, va afirmar. Sara Anés, coordinadora del Centre d’Innovació Territorial de Terol, va recordar que tant pobles com ciutats afronten reptes comuns, com l’habitatge, encara que amb estratègies diferents. “La millor manera de predir el futur és codissenyar-lo; cal donar espai als joves i valorar els petits projectes que generen impacte”, va afirmar. El tancament va anar a càrrec de l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, que va defensar que parlar de joventut implica abordar polítiques transversals en habitatge, ocupació i serveis. “Hem d’associar la ruralitat amb qualitat de vida, modernitat i transformació digital”, va concloure.
El pla de mobilitat, amb vistes a Aragó
Va obrir l’acte l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que va subratllar que l’emancipació juvenil ha d’anar acompanyada de facilitats per desenvolupar projectes vitals, accedir a la cultura, al lleure i al transport. Larrosa va recordar també que alcaldes del pla han demanat que el futur pla de mobilitat tingui en compte la connexió amb Aragó.