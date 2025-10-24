UNIVERSITAT
UdL i bonÀrea s’uneixen per la diversitat amb premis i ajuts a investigacions
La Universitat de Lleida (UdL) i el grup empresarial bonÀrea engeguen una càtedra per fomentar la diversitat i la cohesió social a través de diversos premis que atorgarà a treballs de final de grau (TFG), màsters (TFM) i tesis doctorals relacionats amb la diversitat cultural, de gènere i generacional, així com amb l’atenció a persones amb discapacitat i amb el contacte rural.
“bonÀrea ja té una sèrie d’implicacions socials a causa de la gran quantitat de persones immigrants que ocupa a Guissona”, va destacar el director de la càtedra, el professor Xavier Miranda.
Així mateix, l’acord inclou la dotació d’ajuts per a nous projectes d’investigació que s’alineïn amb els objectius de la càtedra “partint d’una realitat concreta com és el cas del municipi de Guissona, però amb la voluntat d’ampliar l’impacte a nivell provincial, autonòmic i estatal”, va afirmar Miranda. També s’organitzaran jornades, conferències i congressos.
L’acord, amb una durada de tres anys, estableix una aportació de 40.000 euros per al primer, quantitat que s’incrementarà un 15% el segon any i el mateix percentatge en el tercer. El rector de la UdL, Jaume Puy, i el representant de Caixa Rural de Guissona, Daniel Marsol, van firmar ahir el conveni.