La Panera presenta cinc projectes que uneixen art, ciència i emoció

Centre d'Art La Panera

Centre d'Art La Panera

El Centre d’Art La Panera de Lleida inaugura avui dissabte una nova proposta expositiva que reuneix cinc projectes d’art contemporani on es fusionen disciplines com la ciència, el so, la correspondència i la reflexió sobre la malaltia oncològica. Les obres, que es podran veure fins a l’1 de febrer, són de les artistes i creadors Laura Llaneli, Pep Vidal, Isabel Banal, Bea Espejo i Josune Urrutia.

Tots cinc projectes comparteixen un interès comú pel color blanc i ofereixen una experiència que oscil·la entre la intimitat, l’experimentació i la participació del públic.

La regidora de Cultura, Pilar Bosch, ha subratllat que aquestes iniciatives actuen com a “motors de transformació” que generen vincles i oportunitats, i ha remarcat el valor de la cultura com a espai compartit capaç de connectar i transformar la societat.

