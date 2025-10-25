El Tren dels Llacs tanca la temporada amb un augment dels passatgers
El Tren dels Llacs, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), tanca aquest dissabte la seva dissetena temporada amb xifres de rècord. Des del 26 d’abril, el servei ha transportat 6.692 passatgers, un 9% més que l’any anterior, i ha assolit una ocupació gairebé plena, del 98,41%.
Durant aquests set mesos, s’han realitzat 27 circulacions: 23 amb el Tren dels Llacs Històric, que combina locomotores i cotxes d’època, i quatre amb el Tren dels Llacs Panoràmic, operat durant l’estiu. Una de les novetats d’enguany ha estat la incorporació d’un guia a bord del tren històric per enriquir l’experiència dels viatgers.
El recorregut, que uneix Lleida amb la Pobla de Segur, travessa 40 túnels, 75 ponts i quatre grans llacs —Sant Antoni, Terradets, Camarasa i Sant Llorenç de Montgai—, oferint un trajecte ple d’encant i paisatges únics.
Posat en marxa el 2009, aquest tren turístic té com a objectiu dinamitzar econòmicament les comarques de la Noguera i el Pallars Jussà. El servei és operat per FGC amb el suport de la Diputació de Lleida i de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida.