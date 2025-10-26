Setmana amb pluges puntuals i moments de sol a Catalunya
A Catalunya, la setmana començarà amb precipitacions al matí a moltes zones, especialment al litoral, prelitoral i el Pirineu, que aniran remeten deixant tardes més assolellades. Les temperatures baixaran lleugerament i el vent bufarà moderat, amb tramuntana a l’Empordà i mestral a Tarragona.
A la província de Lleida, dilluns i dimarts predominarà el temps estable i assolellat, amb temperatures màximes lleugerament més baixes dilluns i lleuger ascens dimarts, mentre que les mínimes es mantindran o baixaran lleugerament, excepte al Pirineu on pujaran. Dimecres tornen les precipitacions, especialment al Pirineu, amb possibles pluges fortes i persistents, i un descens de les temperatures diürnes al nord, mentre que a la resta del territori es mantindran o pugen lleugerament.
Aquesta setmana alternarà dies assolellats amb pluges puntuals, amb un descens general de les temperatures i vents moderats al litoral i l’interior.