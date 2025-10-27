Els títols de monitor i director de lleure seran reconeguts com a mèrits a les oposicions docents
La mesura s'aplica per primer cop a la convocatòria publicada aquest dilluns
El Govern reconeixerà, per primera vegada, els títols de monitor i director d'educació en el lleure infantil i juvenil com a mèrits en les oposicions per accedir a la funció pública docent. Aquesta mesura s'aplica ja a la convocatòria d'oposicions publicada aquest dilluns de 1.100 places. Així, se sumaran 0,10 punts al barem de mèrits pel títol de monitor (310 hores de formació) i 0,15 pel de director (410 hores de formació). Només seran vàlids els títols expedits per escoles reconegudes per la Direcció General de Joventut. El període d'inscripcions a les oposicions va d'aquest dilluns al 24 de novembre. La iniciativa respon a una demanda històrica del sector del lleure.
L'objectiu és reconèixer el valor educatiu d'aquest àmbit i destacar competències essencials per a la pràctica docent, com el treball en equip, el lideratge educatiu, la gestió de grups, l'educació emocional, la resolució de conflictes o la mirada comunitària, segons ha destacat el Govern.
Es convoquen 1.100 places docents, entre professors d'ESO, especialistes en sectors singulars de Formació Professional, professors d'arts plàstiques i disseny i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny. Les proves estan previstes a partir del març del 2026. Del total de places, 1.089 corresponen a la taxa de reposició aprovada en l'oferta del 2024 i 11 són del cos de professors d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny aprovades en l'oferta del 2025.