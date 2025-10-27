ECONOMIA
La nova ordenança d’impuls econòmic preveu reduir a la meitat els tempos perquè empreses puguin implantar-se a Lleida
Actualment es tarda una mitjana de 90 dies a completar tots els tràmits i amb la nova norma baixarà fins els 45 // El govern municipal portarà al ple d’aquest divendres la seua aprovació per ser la primera capital catalana amb una normativa que agilitza la captació d’inversions
La nova ordenança d’impuls econòmic per a projectes d’interès estratègic local preveu reduir a la meitat els tempos perquè "empreses de sectors estratègics" puguin implantar-se a Lleida. Actualment la Paeria tarda una mitja de 90 dies completar tota la tramitació, per la qual cosa amb la nova norma passarà a ser d’uns 45. Així ho han assegurat l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la regidora de Promoció Econòmica, Pilar Bosch, en la roda de premsa d’aquest migdia, en qui van confirmar que portaran al ple d’aquest divendres l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança.
"Serem la primera capital catalana amb una normativa d’aquest tipus i serà un pas decisiu per al desenvolupament econòmic de la ciutat, guanyar en competitivitat i créixer de forma ordenada i sostenible", ha assenyalat Larrosa, que ha remarcat que aquesta nova ordenança anirà de la mà de l’ampliació de sòl industrial a la ciutat gràcies a iniciatives com l’expansió del polígon industrial El Segre o la tramitació del de Torreblanca, que la Generalitat va avançar el dijous que estarà acabada a començaments del proper any.
"Els tràmits de vegades complicaven la implantació d’empreses i ara eliminem barreres innecessàries i fem un procés més àgil i eficient", ha destacat Larrosa. Per la seua part, Bosch ha concretat que tindran la consideració de projecte prioritari i estratègic "les empreses que vulguin implantar-se o ampliar les seues instal·lacions en un terreny d’activitat industrial que tingui una superfície mínima de 5.000 metres quadrats, que generin almenys 10 llocs de treball, que la inversió per a la seua implantació no sigui inferior al milió d’euros, entreguin una memòria a l’ajuntament i tinguin un calendari d’execució de dos anys". Es podran acollir a aquesta nova ordenança empreses del sector agroalimentari, audiovisual, salut, farmàcia, automoció, logística, transports, transició energètica, cultural i de videojocs. Sobre això, Larrosa ha dit que les firmes del sector cultural no hauran de complir el requisit de ser en un terreny d’activitat industrial ni que aquest tingui 5.000 metres quadrats ja que "podran anar a espais singulars o més reduïts".
Sobre la tipologia de les empreses, l’alcalde ha posat èmfasi que "volem consolidar-nos com a capital agroindustrial i avançar cap a un model més divers per generar noves activitats i generar talent". Ha afegit que una de les claus per reduir els tempos dels tràmits és que l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha eximit a la ciutat de Lleida de demanar-li autorització per construir qualsevol nou edifici. "Això comportava enviar a Madrid els expedients de qualsevol projecte i tardaven entre 3 o 4 mesos tramitar-los, la qual cosa ara eliminem ja que serà la pròpia Paeria la que s’encarregarà de revisar que compleixen la llei," ha dit Larrosa.
Finalment, l’alcalde ha destacat que l’oficina de captació d’inversions de Lleida, InvestLleida, s’instal·larà a l’edifici de l’antic Casino, en ple carrer Major, i que de moment està fent l’"acompanyament" a 22 projectes empresarials valorats en 116 milions d’euros de sectors com l’alimentació animal, transport agrari i àmbit sanitari, entre altres.