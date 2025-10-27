EMERGÈNCIES
El Pont de Suert tindrà un heliport per a vols d’emergències les 24 hores
La Generalitat construirà un nou heliport al Pont de Suert que donarà cobertura a emergències sanitàries, incendis i altres serveis d’urgència a la comarca les 24 hores del dia. Serà el segon de l’Alta Ribagorça, una vegada es completi l’adaptació de l’actual heliport de Vilaller perquè també funcioni les 24 hores, un projecte que es troba actualment en fase de licitació.
Les dos actuacions s’emmarquen en el pla del Govern per dotar cada comarca catalana, com a mínim, d’una infraestructura d’aquest tipus i establir corredors de connexió entre elles amb l’objectiu de millorar l’eficàcia en situacions d’emergència.
En el cas de l’Alta Ribagorça, la ubicació al Pont de Suert es justifica per la presència a la localitat d’un centre sanitari de referència amb atenció permanent. La delegada del Govern al Pirineu, Sílvia Romero, va explicar aquesta actuació durant la seua visita al Pont de Suert amb motiu de la Fira de la Girella, on va presentar diverses iniciatives estratègiques al vehicle informatiu info truck.
Romero va explicar també que s’estudia transformar el CAP de Sort, al Pallars Sobirà, en un CUAP, la qual cosa permetria oferir atenció sanitària 24 hores els 365 dies de l’any.