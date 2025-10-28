UNIVERSITAT
Balsells, proclamada única candidata a rectora de la UdL
Les eleccions, electròniques, són el 12 i 13 de novembre. L’aspirant diu que treballa per aconseguir el “màxim consens”
La comissió electoral general de la Universitat de Lleida (UdL) va aprovar ahir la proclamació provisional de la candidatura de Maria Àngels Balsells Bailón, catedràtica de Pedagogia i directora de l’Escola de Rectorat, com a única aspirant a rectora. Rellevarà l’actual rector, Jaume Puy, que va ser reelegit per a un segon mandat el maig del 2023, però que ha de deixar el càrrec per motius d’edat.
El calendari electoral estableix un període per impugnar la candidatura que comença avui i finalitza el divendres dia 31. Les impugnacions es poden tramitar a través d’un formulari en la pàgina web.
La proclamació definitiva està prevista per al 3 de novembre, la campanya electoral serà del 4 al 10, l’11 serà jornada de reflexió i els comicis, exclusivament a través de votació electrònica, des de les 9.00 hores del dia 12 a les 12.00 del dia 13.
Balsells va afirmar que fins a les eleccions continuarà treballant, com ja està fent ara, “per compartir el programa de govern i el projecte que hem preparat, que és molt ambiciós i esperem que també molt il·lusionant per a tota la comunitat universitària”. “La idea és poder transmetre’l i aconseguir així el màxim suport”, va subratllar.
La Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) estableix que els mandats dels rectors són de sis anys.