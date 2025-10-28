SEGRE

Balsells, proclamada única candidata a rectora de la UdL

Les eleccions, electròniques, són el 12 i 13 de novembre. L’aspirant diu que treballa per aconseguir el “màxim consens”

Maria Àngels Balsells, l’única aspirant a rectora. - BALSELLSRECTORA.CAT

La comissió electoral general de la Universitat de Lleida (UdL) va aprovar ahir la proclamació provisional de la candidatura de Maria Àngels Balsells Bailón, catedràtica de Pedagogia i directora de l’Escola de Rectorat, com a única aspirant a rectora. Rellevarà l’actual rector, Jaume Puy, que va ser reelegit per a un segon mandat el maig del 2023, però que ha de deixar el càrrec per motius d’edat.

El calendari electoral estableix un període per impugnar la candidatura que comença avui i finalitza el divendres dia 31. Les impugnacions es poden tramitar a través d’un formulari en la pàgina web.

La proclamació definitiva està prevista per al 3 de novembre, la campanya electoral serà del 4 al 10, l’11 serà jornada de reflexió i els comicis, exclusivament a través de votació electrònica, des de les 9.00 hores del dia 12 a les 12.00 del dia 13.

Balsells va afirmar que fins a les eleccions continuarà treballant, com ja està fent ara, “per compartir el programa de govern i el projecte que hem preparat, que és molt ambiciós i esperem que també molt il·lusionant per a tota la comunitat universitària”. “La idea és poder transmetre’l i aconseguir així el màxim suport”, va subratllar.

La Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) estableix que els mandats dels rectors són de sis anys.

