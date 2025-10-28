Detinguts tres joves, dos d'ells menors, per robatoris a punta de navalla a Lleida
Els arrestats van assaltar diversos menors i van agredir i robar a una dona que hi va intercedir
Els Mossos d'Esquadra han detingut un noi de 18 anys i dos menors d'edat com a presumptes autors de tres robatoris amb violència i intimidació ocorreguts divendres passat a Lleida. Segons la policia, els arrestats amenaçaven les víctimes amb navalles o ganivets per robar-los el telèfon mòbil o peces de roba. Un dels fets es va produir al carrer Tarragona del barri de Pardinyes quan tres joves van assaltar un menor d'edat i, amenaçant-lo amb una navalla, li van sostreure un telèfon d'alta gamma i la jaqueta que duia posada. Després d'amenaçar la víctima i altres menors que l'acompanyaven perquè no els denunciessin, van fugir cap a l'estació de trens. Els mossos els van localitzar poc després a la plaça Noguerola.
En veure's sorpresos, els joves van fugir corrent, però els mossos van aconseguir detenir un d'ells, un jove de 18 anys. Els agents van recuperar una navalla que havia llençat a terra. En escorcollar-lo li van localitzar un telèfon mòbil, un DNI i targetes de transports a nom d'altres persones.
Coordinats amb altres patrulles de seguretat ciutadana i equips de l'ARRO es va fer un seguiment dels altres dos joves escàpols. Poc després els equips de l'ARRO els van detenir al carrer la Parra i a la Baixada de la Trinitat. Aquests dos van resultar ser menors i un d'ells duia una motxilla amb un ganivet, una funda de telèfon que va resultar del mòbil sostret, 55 euros i també una targeta de transport d'una altra persona.
Agredeixen i roben a una dona que havia intercedit en un robatori a Cappont
Un cop detinguts, els agents els van poder relacionar amb dos robatoris violents més ocorreguts aquella mateixa tarda al barri de Cappont. Segons informa la policia, primer van amenaçar amb una navalla a un altre menor per robar-li el telèfon, però van acabar desistint en veure que el terminal tenia la pantalla trencada i gràcies a la intervenció d'una senyora que passava pel carrer. Els joves, però, van assaltar la dona, la van tirar a terra i li van sostreure una motxilla on, entre altres objectes, duia un telèfon mòbil. Precisament, aquest telèfon és el que portava a sobre el primer detingut.
La investigació dels mossos continua oberta per comprovar un possible origen il·lícit de les targetes de transport i el DNI localitzats.
Els menors d'edat van ser lliurats als seus pares un cop comunicada la seva detenció a la Fiscalia de Menors. Per la seva banda, el detingut major d'edat va passar aquest dilluns a disposició del jutjat de guàrdia de Lleida.