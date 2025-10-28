SEGRE

Les millors imatges dels estudiants que s'han manifestat en contra de l'assetjament escolar a Lleida

Consulta aquí les imatges de la protesta

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.PAU PASCUAL

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
PAU PASCUAL

Creat:

Actualitzat:

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.PAU PASCUAL

Les millors imatges dels estudiants que s'han manifestat en contra de l'assetjament escolar a Lleida

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.

Les millors imatges dels estudiants que s'han manifestat en contra de l'assetjament escolar a Lleida

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.PAU PASCUAL

Les millors imatges dels estudiants que s'han manifestat en contra de l'assetjament escolar a Lleida

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.PAU PASCUAL

Les millors imatges dels estudiants que s'han manifestat en contra de l'assetjament escolar a Lleida

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.PAU PASCUAL

Les millors imatges dels estudiants que s'han manifestat en contra de l'assetjament escolar a Lleida

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.PAU PASCUAL

Les millors imatges dels estudiants que s'han manifestat en contra de l'assetjament escolar a Lleida

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.PAU PASCUAL

Les millors imatges dels estudiants que s'han manifestat en contra de l'assetjament escolar a Lleida

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.PAU PASCUAL

Les millors imatges dels estudiants que s'han manifestat en contra de l'assetjament escolar a Lleida

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.PAU PASCUAL

Les millors imatges dels estudiants que s'han manifestat en contra de l'assetjament escolar a Lleida

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.PAU PASCUAL

Les millors imatges dels estudiants que s'han manifestat en contra de l'assetjament escolar a Lleida

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.

Imatges de la manifestació d'aquest dimarts pels carrers de Lleida en contra de l'assetjament escolar.PAU PASCUAL

Les millors imatges dels estudiants que s'han manifestat en contra de l'assetjament escolar a Lleida

El més llegit

tracking