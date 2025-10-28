El MORERA projecta films inèdits de Lleida que revelen la vida quotidiana de ciutat abans de la Guerra Civil
L'Arxiu Municipal ha organitzat aquesta activitat per commemorar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual amb imatges donades recentment per Jordi Mestre
El Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida ha projectat aquest 2025 dues pel·lícules inèdites que mostren la vida quotidiana i les celebracions dels lleidatans entre els anys 30 i 40 del segle passat. Aquests documents audiovisuals, que formen part del fons Agustí Mestre dipositat a l'Arxiu Municipal, han estat presentats dins l'activitat "Un tomb per la Lleida de la primera meitat del segle XX", organitzada per commemorar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual.
Els films amateurs, d'autoria desconeguda, van ser donats recentment per Jordi Mestre Gorné i ofereixen un valuós testimoni visual de la Lleida d'abans i després de la Guerra Civil. Entre les imatges capturades amb una càmera Pathé-baby, destaquen escenes d'una Cavalcada de Reis a la Rambla d'Aragó, celebracions de la Festa Major i la tradicional Benedicció de Sant Cristòfol, entre altres moments representatius de l'època.
Amb aquesta projecció pública, l'Arxiu Municipal busca donar visibilitat al ric patrimoni audiovisual que conserva la ciutat i conscienciar sobre la importància de preservar els documents fílmics històrics que mostren l'evolució social i urbanística de Lleida durant un període de profundes transformacions.
El llegat audiovisual de la ciutat
El fons Agustí Mestre va ingressar a l'Arxiu l'any 2022. Aquest empresari i cineasta amateur va documentar amb la seva càmera les tradicions més populars de la Lleida del segle XX, com festivitats religioses i esdeveniments locals. Les seves filmacions també recullen l'evolució urbanística de la ciutat durant els primers anys de la dècada dels setanta.
Actualment, l'Arxiu Municipal de Lleida conserva una vintena de fons fílmics de particulars que constitueixen un testimoni insubstituïble de la memòria col·lectiva lleidatana. Per garantir la conservació dels materials originals, l'Arxiu diposita aquests documents a la Filmoteca de Catalunya, mentre que una selecció representativa es pot consultar al canal de YouTube de la institució.