URBANISME
El nou POUM preveu ampliar els Camps Elisis per la Fira i ‘fer avinguda’ l’Ll-11
També unir els trams d’Onze de Setembre i una ciutat esportiva als Mangraners
Ampliar el parc dels Camps Elisis a través de l’actual recinte de la Fira de Lleida, connectar els dos trams de l’avinguda Onze de Setembre, una ciutat esportiva als Mangraners, millorar l’encreuament de l’avinguda de les Garrigues amb l’Ll-11 i ordenar “en clau urbana” aquesta carretera perquè passi a tenir “caràcter d’avinguda principal de la ciutat”. Aquestes són algunes de les actuacions que preveu el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Lleida que tramita el govern municipal, que en la documentació detalla una sèrie d’actuacions per a cada barri per “ordenar” el futur creixement de la ciutat.
Una de les actuacions més cridaneres afecta Cappont, ja que contempla ampliar els Camps Elisis fins a l’avinguda Victoriano Muñoz, de manera que l’actual recinte de Fira de Lleida passarà a formar part del parc urbà.
Val a recordar que la idea del govern és traslladar l’actual recinte firal a l’antiga Hípica. També preveu la reorganització viària de l’encreuament de l’avinguda de les Garrigues amb l’Ll-11, entre Cappont i la Bordeta, ja que tal com està ara “és un nus viari de carretera amb una ordenació urbana que no n’ha permès la transformació”. Per aquest motiu, a banda de millorar la cruïlla i la connexió entre aquests dos barris es vol “dotar l’Ll-11 del caràcter d’avinguda principal de la ciutat”. Tanmateix, el document no detalla com fer aquesta reconversió. També a Cappont es vol que els terrenys que ocupa l’empresa Frilesa passin a ser sòl residencial.
Una altra mesura important és la que es preveu a l’oest de la ciutat amb la unificació dels dos trams de l’avinguda Onze de Setembre, el de la Mariola amb el de Joc de la Bola. Això permetrà “tancar una de les anelles de la ciutat i, al seu torn, connectar-la amb el nou accés que es concreta a la carretera del Camí de la Mariola”. També es preveu que el pla de millora urbana de la Mariola reordeni part del barri i millorar la connexió del Turó de Gardeny amb la ciutat a través d’“un nou sector de serveis i comercial al carrer Alcalde Costa”.
Al seu torn, als Mangraners es crearà un nou sector residencial en terrenys de sòl industrial i es reservaran solars per a una futura ciutat esportiva.
D’altra banda, a Balàfia es buscarà completar “un teixit de serveis” al llarg de l’avinguda Alcalde Porqueres, mentre que la del Torre Vicens es vol destinar més habitatges.
Expandir Pardinyes per les sitges i més serveis a Alcalde Porqueres
El nou POUM preveu l’expansió de Pardinyes a través del sector comprès entre els carrers Oriol Martorell i Xavier Puig Andreu, una zona on es troben les antigues sitges i on l’anterior govern municipal preveia un alberg. També es prolongarà amb més habitatge l’avinguda Prat de la Riba.