SUCCESSOS
Un home n'agredeix un altre al cap amb una botella al cap al carrer Alcalde Porqueres de Lleida
El sospitós va ser detingut pels Mossos
Els Mossos d’Esquadra van detenir dissabte a la matinada un home de 47 anys acusat d’agredir-ne un altre amb una botella al cap durant una baralla al carrer Alcalde Porqueres. La víctima va patir un tall, va haver de ser evacuada a l’hospital Arnau de Vilanova, on va rebre punts de sutura. El presumpte agressor va ser arrestat com a presumpte autor d’un delicte de lesions.
Els fets van tenir lloc al voltant de les 4.00 hores en un bar del carrer Alcalde Porqueres quan, per causes que es desconeixen i s’estan investigant, dos home es van barallar i un d’ells va agafar una botella i va agredir la víctima al cap, que va quedar atordit i va patir una bretxa.
Al lloc van acudir diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra, entre ells agents dels antiavalots de l’ARRO, que van ser els que van arrestar el presumpte autor, segons va informar ahir un portaveu policial. El van detenir per un delicte de lesions amb instrument perillós. Per la seua part, la víctima va ser evacuada en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova, on va rebre diversos punts de sutura per tancar-li la bretxa.
D’altra banda, la Guàrdia Urbana va arrestar dissabte un home de 39 anys com a presumpte autor de l’agressió a un altre dimecres passat al Barri Antic (vegeu SEGRE de diumenge).
Va ocórrer al carrer Cavallers i la víctima va patir talls a la cara i un braç, com va avançar aquest diari. L’agressor el va atacar amb un cúter.
En un altre ordre, els Mossos d’Esquadra continuen buscant l’home que dissabte 18 d’octubre a la matinada va apunyalar a l’abdomen un jove de 20 anys en una baralla entre dos grups al Clot. La víctima va ser operada i va ingressar a l’UCI.